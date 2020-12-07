葵盛西邨8座5樓再增3人確診　累計15人染疫　全層住戶須檢疫

葵盛西邨8座5樓出現新冠肺炎爆發，早前已有5個單位、12人確診。政府指，今晚再發現5樓有3宗確診個案，涉及3個不同單位，全層44個單位有8個成「疫宅」。衞生防護中心認為所有5樓單位的住戶均存在感染及傳播病毒風險，因此5樓所有其餘住戶已被界定為密切接觸者，需入住檢疫中心。

晚上十時半左右，三名身穿全套保護衣的救護員，帶同擔架進入葵盛西邨第8座，後有一人被送上救護車。（余俊亮攝）

患者分布8個單位 衞生署向同層住戶發出檢疫令

衞生署衞生防護中心透過為第8座派發樣本瓶給居民作深喉唾液檢測，今晚再發現3宗確診個案，分別涉及第8座5樓3個不同的住戶單位。

中心表示，由於5樓已先後出現15宗個案，共涉及8個單位，流行病學調查顯示該樓層已出現群組爆發情況，中心認為所有5樓單位的住戶，均存在感染及傳播病毒風險，因此5樓所有其餘住戶已被界定為密切接觸者，衞生署會向他們發出檢疫令，並安排他們入住檢疫中心，以阻截病毒進一步擴散的潛在風險。

葵盛西邨8座5樓已先後出現15宗個案，共涉及8個單位。（余俊亮攝）

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一層44個單位 兩組對面戶居民確診

晚上10時半左右，三名身穿全套保護衣的救護員，帶同擔架進入葵盛西邨第8座，後有一人被送上救護車。

葵盛西邨8座5樓有44個單位，若扣除有確診者的8個單位，即或有36個單位的住戶需檢疫。房屋署表示，葵盛西邨第8座共有1,043個單位，住客人數約3,150名。該座樓高25層，除低層單位數目較少外，4樓及以上每層有單位44個。第8座3至9樓與第9座相連。

葵盛西邨8座5樓早前已有5個單位、12人確診，5個家庭並不相識，但住得較近，當中有兩組屬對面戶。

葵盛西邨8座5樓已先後出現15宗個案，共涉及8個單位。 （余俊亮攝）

衞生署：較大可能是環境有污染

衞生署在今天下午疫情記者會公布再有一名8座居民確診，但該名65歲男子（第6968宗個案）居於較高樓層，住在「十幾樓」。衞生防護中心認為現時染病的居民，較大可能是因環境有污染，共用公共設施而受到感染。

▼政府收緊防疫措施▼

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衞生署今日安排承辦商（華大基因）於葵盛社區會堂設立流動採樣站，服務時間為每天上午10時至晚上8時，暫定開放至星期三（9日）。政府會在檢視該流動採樣站的使用情況及市民對檢測服務的需求後，決定是否有需要延長流動採樣站的運作時間。檢測承辦商會於流動採樣站向市民提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集服務，進行檢測，費用全免。

衞生防護中心發言人呼籲所有對身體狀況有懷疑的人士，或有感染風險的人士盡快進行檢測，以有效地及早識別感染者。政府呼籲所有居住在第八座的居民能合作參與檢測，並在獲知檢測結果前留在家中，以免增加社區感染的風險。