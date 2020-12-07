葵盛西邨爆疫　新增非同層住戶確診　張竹君：倘反應差或強制檢測

本港疫情嚴峻，今(7日)新增78宗確診個案，其中葵盛西邨8座5樓群組方面，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，根據爆疫的樓層單位分佈推斷，相信有機會涉及公共設施或環境污染，已於今日前往大廈公共設施取樣，包括升降機、垃圾房扶手等，亦已收回千多個住戶的檢測樣本，正等待化驗結果。 張竹君又公布指，同座再有一名居於10多樓的住戶感染，正進行追蹤調查，被問到會否進行強制檢測，她則指需視乎住戶自行檢測反應而定。

+ 7 + 7 + 7

本港今日新增78宗確診個案，年齡介乎14至88歲，涉及44男34女，無源頭個案共錄得29 宗，5宗與跳舞群組相關。



葵盛西邨第8座5樓出現感染群組，有5個單位、合共12人確診，其中一人來自跳舞群組，張竹君今日表示，當局已向第8座派樽，目前已收回千多個樣本，正等待化驗結果，「希望今晚有結果。」

葵盛西邨第8座5樓出現感染群組，港府昨早起安排第8座居民於葵盛社區會堂進行檢測，被問到會否進行強制檢測，她則指需視乎住戶自行檢測反應而定。(資料圖片)

至於爆疫的5樓樓層分佈，沿長走廊各有單、雙數單位沿長走廊，確診的5個單位中，有4個單位相對，距離亦較近，據其了解，各住戶無開大門習慣，亦不相熟，相信或有機會涉及環境感染，「有機會係期間不自覺有見過面、中間掂過嘢，有共同設施感染」。她續指，首名5樓住戶確診當日，即11月28日，房署及食環署已進行大清洗，及後亦隨個案陸續進行，當局今日再於大廈公共設施取樣，已取廿多個環境樣本，包括升降機、垃圾房扶手等。



她續指，今日葵盛西邨8座再有住戶確診，但居於10多樓，惟其與其中一位確診的5樓住戶同樣座向，房署亦會到確診單位檢查喉管。被問到會否進行強制檢測，她指，正安排人手為該座住戶檢測，亦有向房署索取住戶名單，「如果好少人做就要諗下係咪要，好多人做就無必要。」



至於會否封鎖大廈？她則指目前未有法例，且須顧及住戶需要，「係咪講兩句就要封呢，封鎖都係想佢做檢測」，她認為，倘有快捷檢測方便住戶進行檢測，未必須動用法律，她重申，目前亦有向居民派樽，昨晚已派發逾千個樣本樽，「但如果反應好差，可以考慮強制(檢測)。」

▼政府收緊防疫措施▼