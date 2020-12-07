【新冠肺炎】葵盛西邨群組染疫　檢測隔離要快而準

第四波疫情持續惡化，周日（6日）本地感染再增87宗，包括葵盛西邨在內兩個感染群組。葵盛西邨第8座5樓5個單位、合共12人確診，當中一個單位4名家庭成員染疫。由於5個家庭不相熟、無互相探訪，且5個單位分散、位置不集中，專家相信很大可能是5樓環境污染致傳播。

衛生防護中心周日晚於8座派樣本瓶給居民作深喉唾液檢測，並已安排檢測承辦商華大基因於周一（7日）在葵盛社區會堂免費為8座居民作咽喉及鼻咽拭子檢測，房屋署也已在有關的公共地方全面清潔和消毒。但是衛生署表示暫未計劃強制全大廈居民檢測，僅呼籲居民在獲知檢測結果前留在家中，原因是目前觀察未有如青衣長康邨康美樓般「垂直傳播」或空氣傳播。

長康邨康美樓是首個發現有新冠肺炎患者的公屋屋邨，政府曾緊急疏散住客，並送往檢疫中心隔離。（資料圖片／陳永武攝）

檢測走漏可增風險

然而無論橫向或垂直傳播、是否涉及屋苑喉管，此次都屬群組爆發，當局若不推行強制檢測，則難以評估葵盛西邨的真實爆發程度，或耽誤下一步防疫規劃。再者，在沒有強制檢測的情況下，居民若然為隱形患者，也增加社區傳播的機會。周日晚有葵盛西邨5座居民連夜拖行李急急逃離也正印證了專家的擔心，體現當下存在的防疫漏洞。

實際上，在第四波疫情中多個屋苑均出現多宗確診個案的情況， 比如旺角skypark單日錄4宗確診，葵涌邨及葵麗邨單日亦各錄得３宗確診個案等。雖然這些屋苑的確診個案未必屬於群組爆發，但藉著此次葵興西邨的爆發和愈來愈多的屋苑出現多宗確診個案，香港政府必須反思目前屋苑防疫存在的問題。

位於旺角鬧市的Skypark新增4名確診者，當中一人潛伏期間曾前往紅館觀看張敬軒演唱會。（曾凱欣攝）

須制定應對準則

首先，目前對屋苑確診情況沒有明確分級，也沒有對應的明確應採取的舉措。基於不同屋苑居住的人數、密度和房屋結構等均有不同，政府應與專家具體探討各程度的防疫舉措。比如屋苑確診分級應參照確診住戶比例還是確診人數，又或是根據專家界定是否屬於群組爆發等，再釐定不同嚴重程度需採取的強制措施，全層、全棟又或全屋苑的強制檢測、禁足又或撤離等。當有相對的統一的標準，市民會對自己的處境、應該做什麼有相對清晰的概念，較易配合，政府防疫舉措也能更快更準確。

其次，為了增加居民的主動配合，政府應該一早制定與強制防疫措施相配合的支援計劃，以打消居民的疑慮。針對此次葵盛西邨群組，港大感染及傳染病中心總監何栢良已建議禁足措施，只是乍然啟動相關措施，或會引發居民恐慌和不解。因此，對於這一類今後或會用到的強制措施，政府應提前說明若實施禁足措施，會以什麼條件為解禁的標準，這期間居民的起居飲食，甚至覆診等必要出行需求將如何解決。政府相關配套措施愈明晰，當情況惡化需要採取嚴厲的強制措施時，就愈能順利推行。