何栢良對政府處理葵盛西邨爆疫「恨鐵不成鋼」　深切治療部瀕爆煲

本港第四波新冠肺炎疫情持續，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指，今波疫情嚴重個案上升急速，若以過往數日的上升幅度估算，相信負壓病房將於本周內「爆煲」。他批評政府發布資訊的速度緩慢，第8座5樓第1宗確診發生於上月28日，但政府於本月5日仍未公布消息，直至近日才要求同層住戶強制檢測，更形容為「恨鐵不成鋼」。

何續指，現時確診個案的消息滯後，而葵盛西邨第8座再增一名住戶確診，不排除其他樓層有其他個案。（資料圖片／黃寶瑩攝）

何栢良指嚴重個案上升急速︰仲擔心過第三波

何栢良表示，對第四波疫情感到擔心，「仲擔心過第三波」。他指，今波疫情嚴重個案上升急速，已達84宗。若以過往數日的上升幅度估算，相信負壓病房將於本周內「爆煲」，屆時一些需要插喉的重症病人，則未必再有適合的負壓環境醫治。「會唔會之後有更多高危個案入院，呢點我係最擔心。」

提到葵盛西邨第8座的爆發，何表示對政府感到「恨鐵不成鋼」，雖然明白政府必須依法辦事，但近月已在599章條例新增強制檢測等條文，不理解為何不使用。「部份人唔合作嘛，你就要用呢啲工具啦。」

▼葵盛西邨第8座5樓居民凌晨時分撤離至檢疫酒店▼

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政府應汲取歷史教訓 勿再出現「淘大花園2.0」

何栢良指，阻止群組爆發的關鍵在於快慢，並指早前有單幢大廈群組爆發，檢測直至完成須花上10日或以上時間。因此他批評政府發布資訊的速度緩慢，於本月6日才公布第8座確診者居於同層5樓。他指，第8座第1宗確診發生於上月28日，確診者不斷上升，但政府於本月5日仍未公布消息，直至近日才要求同層住戶強制檢測。「要搵返房署對住戶登記名單，追返走甩嘅人，咪又搞多個星期，呢個咪蝕章嘅地方囉。」

何續指，現時確診個案的消息滯後，而葵盛西邨第8座再增一名另一層住戶確診，不排除其他樓層有其他個案。他指，政府應汲取歷史的教訓，避免葵盛西邨成為當年SARS「淘大花園2.0」。若不幸成為「淘大翻版」，在深切治療部設施即將「爆煲」下，本港的醫療體系將不能負荷。他認為，若強制檢測令居民帶來不便，相信他們會理解明白。

▼政府收緊防疫措施▼

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外國疫苗效用分別不大 促盡快部署疫苗

至於疫苗方面，何栢良認為需從多角度去觀看問題，指俄羅斯、英國、美國等審批疫苗，最重視其生產過程如何做到滴水不漏，不受到感染，亦與臨床研究時的效果一模一樣。

何指，疫苗一般有多種成效，包括是否有效預防傳播、預防受感染、避免嚴重感染或死亡。而現時外國正在審批的疫苗，全部均可預防嚴重感染死亡，故分別不大。他更指，全球每日均過千人因新冠肺炎而死亡，須盡快預備疫苗，指「等所有資料都有先部署就慢。」