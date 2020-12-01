新冠肺炎｜何栢良促控跳舞違規者　不滿未設指定酒店：唔可以話快

行政長官林鄭月娥昨日公布收緊防疫措施，她認為政府每次均按疫情收緊防疫措施，不覺得政府反應「特別快或特別慢」。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（1日）在商台節目表示，對於政府仍未為入境人士提供指定酒店作隔離感到失望，反觀鄰近的澳門早於今年1月30日已有相關措施，因此他認為：「唔可以話香港快。」

行政長官林鄭月娥11月30日公布收緊防疫措施，她認為政府每次均按疫情收緊防疫措施，不覺得政府反應「特別快或特別慢」。（資料圖片）

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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行政長官林鄭月娥昨日公布收緊防疫措施，被問及港府應對第四波疫情是否反應慢時，她回應指疫情來得很快，過去一周已採取多項防疫措施。林鄭月娥強調，政府將公共衛生及人命安全放於首位，每次均按疫情收緊防疫措施，不覺得政府反應「特別快或特別慢」。

何栢良今早在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，某些政府措施的確有進步，但指定酒店方面，昨日提出的兩間酒店主要用作隔離密切接觸者，仍未設指定酒店隔離入境人士，他對此感到失望。鄰近的澳門早於今年1月底，已設立隔離醫學觀察指定酒店，就此何栢良認為：「唔可以話香港快。」

何栢良在商台節目表示，當局仍未設指定酒店隔離入境人士，他對此感到失望。鄰近的澳門早於今年3月，已設立隔離醫學觀察指定酒店，因此何栢良認為：「唔可以話香港快。」（資料圖片）

至於報料熱線方面，何栢良笑言「我就唔鍾意篤人灰」，但他認為根據網上流傳片段，有證據顯示跳舞群組有人違規，公開呼籲執法部門跟進檢控，給市民一個交代。

政府昨日宣布社區檢測中心將進一步增至14間，何栢良認為，現時檢測程序由抽樣至出報告的時間拖得太長，他認識有朋友須等候3天才出檢測報告。他建議政府應要求強制檢測人士在報告結果之前需「禁足」。