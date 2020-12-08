晚市禁堂食｜四個月前曾禁逾月　飲食業：生意當時跌八成

本港第四波新型冠狀病毒肺炎疫情繼續惡化，特首林鄭月娥今日（8日）預告，有需要禁止食肆晚上6時後堂食時段。雖然禁晚市的落實日子未定，但政府在第三波疫情時，曾推行共36日的禁晚市堂食規定。 優質旅遊服務協會主席、稻苗學會會長黃傑龍形容，政府其實只是用另一方式作「封城」：「（業界）對抗疫無意見，只能夠接受。」他指食肆的晚市生意極為關鍵，當時已損失近八成生意，對政府決定感無奈，並指業界仍要繼續交租、出糧，現時無生意亦無保就業計劃等資助，食肆將難以生存。

政府曾於7月15日至8月27日， 禁止全港食肆供應晚市堂食。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

今年7月，本港爆發第三波疫情，政府決定在7月15日開始禁止晚市堂食，其後在7月29日更擴展至全日禁堂食。但不少打工仔要在街頭用膳，惹來極大爭議，政府極速撤回決定，實施兩日後即７月31日起，再度讓食肆恢復提供日間堂食。至於晚市堂食則於8月28日起解禁放寛至9時，整個禁晚市堂食長達36日。

「無生意又無保就業，點生存？」

政府今日預告將會禁止食肆晚上6時後提供堂食，多個處所亦將要關閉。黃傑龍指，業界已對政府的抗疫策略「無意見」，因為不少專家及商家早已向政府給意見，但強調「無生意，又無保就業，我哋點生存？」他又指，今早消息傳出後不少飲食業同行在通訊群組「叫晒救命」。

黃傑龍直指，業界只能夠無奈跟隨政府的決定，「總之每次疫情升溫，商界就要停。」他認為，政府其實只是用另一方式作「封城」，「我諗政府唔係想『懲罰』業界，佢係想無人出街。」他坦言會有業界「捱唔住」。

優質旅遊服務協會主席、稻苗學會會長黃傑龍。（資料圖片 / 余俊亮攝）

▼回顧7月29日至30日的全日禁堂食令情況▼

+ 6 + 6 + 6

黃傑龍指，政府在七月禁晚市堂食逾一個月，當時直接令業界的營業額下跌八成，情況苦不堪言。他提及，政府在10月底放寛社交距離規定，「（疫情）成年嚟最好就喺可以6個人一枱，但喺入座率都係最高75%，有時仲係50%，但我哋出糧、交租喺俾緊100%。」

對於林鄭指會要求財政司向業界提供支援，黃傑龍則指「快啲做」，盡快定出補助方式，「我哋飲食業主要靠晚市，午市真係只喺佔好少生意。」