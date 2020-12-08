限聚措施｜林鄭：晚上6時後禁堂食　關閉健身中心、美容院等處所

第四波疫情仍未放緩，據悉政府有意「加辣」，考慮再次禁止晚市堂食，今早行政會議會將討論。特首林鄭月娥今早（8日）出席行會前見記者，上星期推出的各項防疫措施，成效未必立即顯現，近期確診處於高水平，第四波疫情已迫近7月情況，而且比起上一波，有過之而無不及。 林鄭指，今次需要壓制人流，「不想咁多人出出入入」，措施包括壓縮公務員上班，留家工作，但維持緊急及必須服務，呼籲私人企業跟隨。營業處所方面，林鄭宣布將禁止食肆晚市堂食，6時後不能堂食，並全面關閉健身中心、體育場所、美容院、按摩院等處所。 外防輸入方面，政府繼續執行航班熔斷機制，要求抵港人士乘坐指定交通公具，到指定酒店檢疫，並要求有關人士在檢疫期第19日再次檢測。

葵盛西邨爆疫 林鄭否認掉以輕心：之前未有法律基礎「封邨」



【10:35】有記者問到，就協助重創行業提供的額外津貼的推出時間及金額，林鄭稱未有詳情；但她表示，早前當局不斷強調已撥出3100億元抗疫，政府財政壓力很大，現在卻有了立場上的改變，認為疫情嚴峻，各行各業均大影響，尤其被關閉處所重創，故決定推出津貼防止大規模的倒閉及失業。林鄭強調，政輕策會很針對性，精準幫助重創行業。

對於有意見指就葵盛西邨爆發疫情，政府表現不太在乎，以及被問到會否「封邨」，林鄭指行會稍後將立例，要求指定人士接受強制病毒檢測前不準離開特定範圍，正是回應葵盛西邨的疫情。她表示，當局早前已在研究有關立例，但基於各種原因未能趕及，包括法律基礎問題。

林鄭又指，未有政府人員抵達葵盛西邨前，自己已知會衛生當局要嚴格及緊急處理，故絕對不存在掉以輕心。

林鄭月娥。（高仲明攝）

【10:32】在願檢盡檢方面，林鄭稱部分市民沒有病徵，希望可以免費進行病毒檢測。她強調，各區都有檢測中心，其中檢測中心有14間，每日可完成1000個檢測，部分中心每日更可做到1700個檢測。林鄭又指，現時47間醫管局旗下的門診、121間郵政局以及10個港鐵站均會派發檢測樣本包，她指數量將會增加至4萬個。

林鄭稱總結經驗和專家意見，對於海外回來人士以及其14天強制檢測，將務求堵塞每一個漏洞，強調會全面跟進袁國勇教授提出的意見。林鄭又指，會執行航班熔斷機制，以及將回港人士的現時深喉唾液測試改為由專人用拭子進行採樣，同時他們乘坐指定交通工具到指定地方進行檢疫。她強調，回港人士完成14強制檢疫後，在19天需再接受另一次檢測。

林鄭亦感謝這次酒店的全面配合和積極回應，對於新一波疫情，她強調市民合作常關鍵，呼籲必須接受病毒檢測人士盡快接受免費檢測，「早發現、早隔離、早治療」，又指過往有「後生仔無事」的觀感要改變，同時指市民如非必應在家工作，為自己、家人及社會，大家應同心抗疫。

將修例賦權食衛局「封區」

【10:25】檢測方面，林鄭指新一波疫情個案有36%無病徵，顯示社區檢測加強後有其作用；而病人發病到確診時間也縮短了，但認為可以再縮短，一定要第一時間檢測。

須檢必檢方面，現時政府的指定類別，已有多於4.7萬人在社區中心接受檢測，視察過後中心都是穩妥的，安老院舍已有2.2萬個員工，半數以上已接受檢測。

她提到葵盛西邨近日的爆發，政府早前派出外展採樣人員檢測，呼籲居民在檢測完畢前不要離開，但始終法律未生效，不能強制要求他們不離開，民政事務總署會為居民提供支援。她承認，如早點有法律基礎會更好，今日稍後行會將訂定規例，食衞局會公布詳情，要求某些人士必須逗留在某範圍。

再關閉體育、美容院等處所 研究支援業界



【10:15】社交距離措施方面，林鄭表示過去周末所見市面人流仍多，從八達通數據可見，不論是兒童、學生、成人八達通，政府推出措施後，用量的確有向下趨勢，但跌幅沒有回到7月疫情高峰時期的跌勢，仍有不少人上街。令人擔心的是，仍有不少市民上街到餐廳、購物中心等地，因此有需要作更嚴厲措施。

首先是進一步處所關閉，林鄭強調不是針對處所，或認為他們防疫做不好，她明白過去一年很多處所都很努力，但今次政府必須壓制人流，減少市民出出入入的傳播風險。因此，食肆晚市堂食將會禁止，時間劃線預料在晚上6時後；之前未有宣布關閉的處所，如健身中心、體育處所、美容院、按摩院，需要再關閉。她指，理解業界受到的重創，已要求政務司司長及財政司司長研究業界支援措施，相關司局長會再與業界商討。

公務員上班方面，政府會再壓縮上班人手，更多員工在家工作，強烈呼籲私企僱主跟隨。林鄭指，這或對市民所需服務有影響，但緊急必需服務會維持，如果市民因這安排，來不及做不到一些法定規例所做的要求，政府會寬鬆處理。

林鄭月娥。（高仲明攝）

林鄭：疫情比第三波複雜 重症年輕化令人擔憂



【09:55】特首林鄭月娥表示，因應香港11月出現新一輪疫情，政府上周一已公布一系列社交距離措施，以減少人流和病毒傳播風險，包括推行公務員在家工作，四人限聚令轉為二人限聚令以及加強病毒檢測。林鄭稱，由於病毒潛伏期，故有關措施就控制疫情未見即時成效。她又指，過去數天有不同群組的出現，情況令人擔憂，強調這一波疫情已經逼近上一波疫情的高位。

林鄭稱比起上一波疫情，專家觀察到這一波疫情更複雜，因確診者廣泛、遍布十八區，涉及唱歌、跳舞、超市等群組，更有不少源頭不明個案。她強調源頭不明個持續上升，重症個案亦有年輕化趨勢，現時有36名確診人士危殆、40名確診人士情況嚴重，她呼籲不同年齡的市民都要小心謹慎，不能掉以輕心。

林鄭稱，由於這一波疫情傳染性，危重病人涉及年輕人，政府將會全力應對，動更多設施。她又指，因現時處於冬季，市民多留在室內空氣不流動的地方，強調早前採取的嚴厲社交距離，這次效果並不好，周末市面仍有有不少人流聚集。