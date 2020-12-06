限聚令｜減至2人後4日罰27萬　票控違例人士庫房累計進賬1680萬

本港新冠肺炎疫情嚴峻，政府上周三（2日）起收緊社交距離措施，限聚令上限由4人減至2人。根據警方數字，回復2人限聚令生效首4日（上周三至六），合共發出135張告票，票控共涉款27萬元，並有兩人涉違限聚令被檢控。 綜合限聚令生效至今，截至今日（6日）凌晨０時，政府合共發出7,308張定額罰款告票，涉款超過1,460萬元；至於口罩令，執法人員合共發出1,093張定額罰款告票，涉款逾210萬元。由此計算，限聚令及口罩令為政府「進賬」超過1,680萬元。

繼昨日（5日）警方與勞工署聯合行動後，今日（6日）他們連同食環再到中環一帶提醒外傭避免違反限聚令。（盧翊銘攝）

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限聚令生效至今共發出逾7000張告票

根據警方數字，由本月2日，即2人限聚令生效日至昨日（5日），警方累計巡查481次，作出75次勸喻或警告，發出135張定額罰款通知書，有兩人遭到檢控。以每張定額告票2,000元罰款計算，庫房將收到27萬元罰款。

至於由限聚令生效至今罰款數字，根據食衞局統計，由3月29日起至今日0時0分，警方及食環署分別發出7,254及54張定額罰款通知書，合共7,308張，涉款14,616,000元，有56人被檢控。

而口罩令方面，由7月15日規例生效起至今日零時，警方、食環署及房屋署分別發出658、433及2張定額罰款通知書，合共1,093張，涉款2,186,000元，共有35人遭檢控。

▼政府收緊防疫措施▼