新冠肺炎｜12月初北上港人倍增日均2400　港婦：港疫情政治不穩

新冠肺炎第四波疫情持續嚴峻，上周七日中有四日新增個案超過100宗，之後開始出現大批市民北上內地，本月1日至7日從深圳灣口岸出境港人日均逾2,400人，當中最多一日有3,060 人。若以12月1日與11月30日相比，單日人次高出達兩倍，若以上月及本月1日比較，出境港人增5倍。 《香港01》記者昨日早上（8 日）在港鐵元朗站巴士總站視察，發現等候深圳灣口岸巴士的人數較早前增加，平均每小時約20多人輪候。有中年女士形容香港疫情及政治不穩令人憂心，疫情以來已四度出境北上照顧病母。 其餘大部份人表示，雖內地疫情控制較本港理想，但沒打算北上避疫，只是因工作或家庭要返回內地；亦有內地人來港工作數年，疫情下失業，無法支找昂貴租金而決定「返鄉下」。

本港疫情嚴峻，政府11月29日宣布，全港中小學將在12月2日起暫課（停止面授課堂）後，本月初從深圳灣口岸出境的香港居民人數大增。據了解，近日深圳的指定檢疫酒店爆滿，連帶珠海的指定酒店，也有不少香港人住，只餘日費百多元的平價酒店有房。

返去（北上）唔擔心，返嚟先擔心，上面啲人冇乜嘢，係香港好多（確診個案）搵唔到源頭。 北上港人倪先生

第四波疫情爆發以來，月29日首次單日新增個案「破百」，達到115宗。翻查入境處數字，上月30日經深圳灣口岸出境的香港居民只有914人，但到本月1日出境港人數增達兩倍，,至2,704人。

若以12月1日與11月1日（444人）相比，經深圳灣出境港人增幅達5倍；而本月1日至5日再有三日「破百」，同期平均每日經深圳灣返內地的港人逾2,800人，當中本月2日就有3,060人；其後才開始回落，12月6日及7日經深圳灣出境港人分別為1,761人及1,354人。若以12月首七天計算，經深圳灣口岸出境港人平均每日逾2,400人。

《香港01》記者昨日早上（8日）在元朗巴士站視察近三小時，有近50人輪候前往深圳灣口岸的B2巴士。

賴女士說，香港疫情嚴重，政治不穩，加上母親生病需人照顧，故即使北上要檢疫14日也要回去。（張浩維攝）

賴女士形容香港疫情嚴重，政治不穩，加上母親生病需人照顧，故即使北上要檢疫，過去一年來也四度北上，是次將視乎母親病情決定何時回港，「香港無大陸咁好，又暴亂又有疫情，大陸安全啲，喺香港住係會驚。」

區先生表示，即使深圳較有效管控疫情，但他對香港醫療較有信心，加上家人在港，若非工作需要，不會考慮北上。（張浩維攝）

區先生：對香港醫療較安心 工作需要始北上

其餘大部份人反映北上是因工作或家庭需要，與香港爆發疫情關係不大。從事電子工程的區先生表示，即使深圳管控疫情略見成效，惟家人在港，且他對香港醫療較有信心，直言若非工作需要，不會考慮北上，「年初四開始無返過內地，但係真係做嘢都冇辦法......香港醫療安心啲，留係香港安全啲，有乜事都即刻有人接應你。」

倪先生直言，內地疫情比香港穩定，但北上檢疫程序繁複，若非工作需要，無打算北上避疫，「返去你估好過癮咩，又要檢疫，又辛苦。」（張浩維攝）

倪先生：北上檢疫程序繁複 料不多人為避疫通關

而現年50歲、從事飲食業管理層的倪先生亦認為，內地疫情控制得較香港好，但北上檢疫程序繁複，若非工作需要，不打算北上避疫，「返去唔擔心，返嚟先擔心，上面啲人冇乜嘢，係香港好多（確診個案）搵唔到源頭。但返去你估好過癮咩，又要檢疫，又辛苦......住酒店唔知咩人同你一齊一間房。」

蒙先生說，香港疫情持續爆發，已接近一年沒返內地，是次北上是為高考兒子打氣。（張浩維攝）

香港薪酬待遇較好 返內地為高考兒子打氣

拿着兩大袋零食及護膚品的蒙先生說，一家原住在廣東省，疫情前他留意到香港養豬業工作收入較高，故來港工作，原定每月可返家兩次，但疫情爆發後，兩地通關不便，至內地疫情受控，香港疫情卻轉趨嚴峻，他連月一直無離港，多留在工作的農場及宿舍，直至聽到明年3月要應考高考的兒子稱，考試文件仍未辦妥，他才請假回家協助及為兒子打氣，「隔離14天好煩，而家（香港）疫情咁犀利。」

港漂疫下失業捱貴租 決定返回內地

元朗港鐵站的B2巴士站，昨天早上9時至12時，每小時約有20多人等候，B2班次由以往同時段約15分鐘一班，大減至每小時一班。為親友送行的李小姐說，朋友由內地來港從事文職工作多年，但疫情下失業，一直找不到新工，加上香港租金昂貴、支出大，故決定「返鄉下」過年。

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼