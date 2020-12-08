新冠肺炎．12.8｜再增100宗　爆疫機場警區3名警員初步確診

第四波新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（8日 )公布新增100宗個案，累計增至7,076宗，衝破7,000宗關口。以香港約745萬人口，平均每1,000人就有1人中招。

葵盛西邨第8座再多5宗個案，除了5樓外，尚涉及其他4個樓層，累計有20名居民確診；一田百貨沙田店多10名員工確診及初步確診，累計11人染疫。

確診大廈｜貝沙灣14日5個案 再有患者居渣甸豪庭 寶盈花園上榜

12月9日【00:14】第四波新冠肺炎疫情持續，周二（8日）新增100宗確診個案。衞生防護中心晚上更新確診者住宅名單，確診者分布港九及新界各區，其中南區大型屋苑貝沙灣再次上榜，在14日內已錄得5宗個案，灣仔渣甸豪庭亦再現患者。在居屋方面，有患者居於西貢寶盈花園、富康花園。

一名31歲女子（#6991）於本月6日病發，為無源頭感染本地個案，居於薄扶林貝沙灣南灣6座。（資料圖片）

確診食肆｜增13間 中環IFC佔2間 曾有廚師染疫「無二」再上榜

【23:51】新冠肺炎第四波疫情嚴峻，衞生署今日（8日）公布新增100宗確診個案。衞生署晚上公布最新的確診者潛伏期行蹤表，新增13間食肆，中環國際金融中心IFC再有2間食肆上榜，包括日本餐廳「無二」，是該餐廳繼10月有廚師確診後，再度上榜。

警方公布機場警區有三名男警初步確診2019冠狀病毒病。（資料圖片）

新冠肺炎｜機場警區3名警員初步確診 5日內共6宗警務人員確診

【23:27】警方在Facebook公布，三名駐守機場警區警務人員初步確診2019冠狀病毒病。三人分別為41歲男警長、32歲男警員及28歲男警員，日前感到不適，於昨日（7日）分別前往醫院及診所求醫，經測試後於今日( 8日) 得知呈陽性反應。三人於過去14日沒有外遊記錄，與公眾接觸期間亦有配戴口罩，他們最後一日上班日分別為本月3日、5日及6日。

【23:10】衞生署衞生防護中心公布，因應內地疫情的最新發展，由明日（9日）起從陸路口岸抵港的人士，如果過去14日內曾到訪四川省均會獲發樣本瓶，並需依照指示自行收集及交回深喉唾液樣本以進行2019冠狀病毒病檢測。

早前實施向從陸路口岸抵港並曾於14日內到訪新疆的入境人士派發樣本瓶的安排，將於明日起取消，然而該等人士如未獲豁免檢疫，抵港後必須在指定地點（家居或其他住所）接受14天強制檢疫。至於早前生效向過去14日內曾到訪上海、天津及內蒙古並從陸路口岸抵港人士派發樣本瓶的安排仍然維持不變。

新冠肺炎｜禁足檢測令刊憲周三生效 拒遵從可罰2.5萬監禁6個月

【22:08】政府今日就《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章）下的最新法例修訂刊憲，以提供法律框架，讓政府可按防疫需要，限制接受強制檢測人士的活動，或封鎖有疫情爆發的處所，直至處所內所有人士已完成檢測而有關檢測結果已獲確定。

任何人違反限制及檢測宣告或轉移至指明地方的指示，即屬犯罪，可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

檢疫令｜41歲男子擅離住所 深圳灣出入境管制站被截獲 判監兩周

【21:00】因應全球新型肺炎疫情，除豁免人士，所有到港人士必須接受14天強制檢疫。衞生署表示，有兩名男子違反檢疫令，今日於裁判法院被判刑。其中一名41歲男子擅離住所，於3月26日在深圳灣出入境管制站，被入境事務處職員截獲，今被判處即時監禁14日。



衞生署發言人表示，截至今日，共有78人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判監禁最多三個月或罰款15,000元不等。

【21:10】繼書展及工展會宣告取消後，原定2021年1月1至4日舉辦的第22屆香港動漫電玩節暨第一屆巨匠潮流藝術玩具展，主辦機構同德企業有限公司及籌辦機構凌速博覽有限公司公布，由於疫情日趨嚴峻，基於公眾安全考量，決定停辦兩個活動，已購買巨匠限量版figure套裝門票者，稍後請留意大會網站公布換領安排。

新冠肺炎｜根德園幼稚園校車司機染疫 教職員周三至五在家工作

新冠肺炎｜港鐵一名車站維修員工初步確診 昨於九龍灣站上班

【20:25】港鐵公布一名車站維修員工初步確診感，該名員工没有病徵，他自今天起己沒有上班，而先前在工作期間一直有佩戴口罩，日常工作主要是負責設備維修，工作上是沒有需要接觸乘客。

港鐵稱，在獲悉後他初步確診後，已即時安排以1:49漂白水徹底清潔及消毒過去一段期間他工作過的六個車站(包括樂富、黃大仙、彩虹、九龍灣、觀塘及藍田站)及其在內的設備房，亦已安排以「雙氧水霧化消毒機械人」為他所在的維修辦公室進行深層清潔及消毒。

晚市禁堂食｜食肆靠年尾旺季生意回本 飲食業：一關難過一關

【19:35】食肆本周四起（10日）下午6時後晚市禁堂食，為期14日至12月23日，橫跨冬至（21日）。同時，食物及衞生局局長陳肇始呼籲大眾「過個安靜、心內有喜樂的聖誕節」，相信措施在聖誕節亦未必解禁。

飲食業界直指，年尾是飲食業的旺季，不少餐廳靠冬至、聖誕節等達收支平衡，料整個行業會受到衝擊，有負責人無奈稱：「公務員有糧出我哋無，又無（政府）資助，硬食。」專家坦言，本港現時「火頭處處」，相信難在短時間不可見疫情回落。

新冠肺炎｜房署丈量員染疫 曾往北角地盤工作 珠江船廠員工中招

【19:03】房屋署表示，一名丈量員確診正在醫院接受治療。該名人員的辦公室位於何文田愛民邨，該辦公室並不對外開放。患者一般不會接觸公眾人士，最近一次上班日期為12月7日。

該丈量員最近沒有外遊紀錄，於工作時均有佩戴口罩及遵守其他防疫措施。該名人員曾被派往房屋署位於北角的地盤協助測量工作，因此該地盤以及其愛民邨辦公室均會按照衞生防護中心的指引，安排全面清潔和消毒。

機管局亦指，接獲海天客運碼頭躉船維修承辦商珠江集團船廠有限公司通知，該公司一名員工檢測結果初步呈陽性，相關的工作範圍已進行清潔及消毒。

該員工最近的上班日期為12月6日，機管局亦已安排曾與該名員工接觸的機管局職員接受 2019 冠狀病毒病檢測，並於等候檢測結果期間在家工作。而機場保安公司一名員工的家人亦證實確診，該名員工於行李大堂執行保安檢查工作，已被安排檢測。

教育局要求提供非正規課程的私立學校（即補習學校），延長暫停面授課至12月23日。（余俊亮攝）

【17:45】教育局宣布，因應疫情進一步惡化，繼政府早前宣布提供非正規課程的私立學校（一般稱為補習學校）暫停所有級別的面授課堂兩星期至12月15日止，今天決定所有提供非正規課程的私立學校延長暫停所有級別的面授課堂至12月23日止。

新冠肺炎｜新增確診達百宗 教育局要求補習社延長停課至12月23日

【17:03】張竹君表示，昨晚有98個葵盛西邨8座5樓往檢疫中心 ,今早再多2個單位的人士送檢疫，餘下3個單位有待警方聯絡。

葵盛西邨8座多5人確診 分布4樓層 馬鞍山錦豐苑錦蕙閣5住戶染疫

【16:46】張竹君表示，葵盛西邨8座再多患者染疫，包括4,7,8,13樓都有個案 ，不止5樓有患者。她指出，病毒有機會不止污染５樓，而是樓上樓下都用到的共用設施，希望快測試全幢大廈的人。昨日衞生署收約一千提供檢測樣本樽，承辦商一千三，共2300。全幢約3100人，今早再收得多，,未有具體數，相信大多居民已檢測。

【16:45】張竹君表示，一田百貨休息室是否感染源頭,，當局仍追蹤緊，初期只有沙田一個案,故要求關門及員工檢測，去檢測後發現有一堆個案，見到有好多個案，相信是爆發。部份員工會在休息室傾談，亦有員工會一同午膳。

【16:40】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示 ，明愛醫院手術科護士昨日初步確診，昨日上班期間不適發燒，下午去急症求診，晚上初確醫院接觸追蹤, 兩護士分別一起吃飯，被列密切接觸，另一同事換制服時更衣室與該護士無戴口罩傾計，亦被列密切接觸，合共3人檢疫。

38人危殆 明愛醫院手術科護士初步確診 亞博館累計12人染疫

何婉霞說，截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報141宗個案，過去24小時，有71 名病人康復出院，至今累計 5696病人出院。截至今早9時，至今有 1135名確診病人分別在醫管局 22間醫院及亞博館留醫，38危殆、46嚴重、1051穩定.

截至今早9時，負壓病床數目是 1235張，使用率78%；

負壓病房數目是 676間，使用率達80 %

新冠肺炎｜增100宗 沙田一田共11人染疫 涉及嬰兒用品部店員

【16:35】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，今日增100宗確診，其中無源頭個案27宗，亞博hall 5及7 ,今日增 9宗，累計12宗染疫。葵盛西邨多5人確診（涉4個單位）、沙田一田百貨增3人確診 ,7人初步確診,「合共頗多宗, 分布除了超市賣菜及肉的攤檔, 亦有在樓上賣電器/BB用品/男士內衣, 分布得比較多」 。

位於沙田的一田百貨今天（8日）再增3宗確診個案，和7宗初步確診個案，包括在超市攤檔賣菜和肉的員工，亦有來自電器部、嬰兒用品和男士內衣的員工。（胡家欣攝）

新冠肺炎｜衞生防護中心小型爆發再多一人初確 曾接送密切接觸者

衞生防護中心４樓亦多一名員工初步確診， 連早前共3人, ４樓群組有4位。

馬鞍山錦豐苑C座錦蕙閣亦有5名確診患者，涉及四單位，當局會派樣本樽，患者單位非單向，而是不同樓層及不同座向，「只覺得多左點，希望居民接受檢測」。

歌舞群組多13 宗個案，累計超過660宗。

她提醒不明源頭個案，在港九新界都有。

【16:10】高拔陞表示，現時深切治療部常用病床有70至80張左右，現時應變計畫是如可削減其他方面服務，例如非緊急大型手術會延期，以騰空病床及深切治療部的人手以照顧，屆時可增至有100張病床。他又透露，已採購多數百部呼吸儀器。

【16:00】陳松青解釋，限制檢測可分兩個場景，其一是當局認為一個受限場所，要限在內的人流動及需要進行強測時，就會作出宣告，以其處所為基準。在處所出入口將宣告展示，當一展示就立即生效，委任公職人員，包括執法部門人員執行宣告內容。規例提供一系列權力限任何人進或出處所，但會有例外條款。而限制處所內的人須接受檢測，又或指示他們去指定地方檢測或等結果。而受限所處舉例如是住宅大廈環境，可以限制他們留在各自家居裡面，並主要透過相關部門執行人員去處所執法。

另一種情景是群組檢測，今次規例修明確要求將來指示要求他們強制檢測時，需採取一切防疫措施，如戴口罩、留在家居及私人處所，避免外出等，主要是希望減少受限人士流動風險。

他指，執法上現無要求受限人士須戴電子手環，但同強制檢測執法安排一樣，對需要受強測人士做追蹤工作，如發現無遵守就會跟進包括檢控。

新冠肺炎｜陳肇始宣布晚市禁堂食 被發現反轉戴口罩尷尬無回應

【15:45】陳肇始認為，「限制檢測」主要是希望減低病毒擴散風險，正如之前已有逾30個處所列入強制檢測，「一路做係有效。」至於會否在葵盛西邨引用新例，她指要交由衞生署評估。

她又指，關閉處所或將營業時間縮短，目的是減低人流，不希望爆發風險增加，因為不同地方都有隱形傳播鏈，尤其人流聚集多的地方，爆發風險好大。至於等候檢測時間會否承諾24小時出結果，她指「一定係盡快及優先處理」。

新冠肺炎｜陳肇始宣布晚市禁堂食 被發現反轉戴口罩尷尬無回應

陳肇始說，「限制檢測」的法律框架已制定，很快會出台。從相片可見，陳肇始似乎將口罩前後反轉。(盧翊銘攝)

陳漢儀補充，化驗結果係「希望盡快」，例如葵盛西邨昨日收到的樣本，昨天當日已全部「出哂報告」，但她指「一定係先通知初步陽性人士，陰性會稍後」。

【15:35】陳肇始指出，「限制檢測」不會「胡亂動用」，目的是希望相關人士可接受強制檢測，留在處所等候結果，直至完成全部檢測才會解除宣告。她提到，如果所需要的時間較長，社署、民政署都會提供協助，有特殊需要可以申請離開處理緊急需要如醫療。

陳肇始指出，「限制檢測」不會「胡亂動用」。(盧翊銘攝)

社會福利署助理署長（康復及醫務社會服務）葉巧瑜則指，與民政署當區協調指揮中心提供適切支援。包括食物︰熱飯餐、乾糧、緊急救濟包例如梳洗物品、睡袋等，如有特別需要可以講，當局會提供適切幫助。

▼葵盛西邨第8座5樓居民凌晨時分撤離至檢疫酒店▼

+ 5 + 5 + 5

【15:25】高拔陞指出，自11月爆發第四波疫情開始，醫管局已先後照顧逾1500位病人，但令人擔心是短時間內變得危急的病人更多，現時有38名患者情況危殆，並有年輕化趨勢，其中7人是60歲以下，當中3人更是50歲以下。而另有46名患者情況嚴重，有10人是60歲以下，2人是50歲以下。

新冠肺炎｜醫管局ICU病床使用率已逾七成 將削三成非緊急手術

高拔陞指，不少新入院的確診患者，「一入院就要插喉」，情況令人擔憂。(盧翊銘攝)

他特別提到，病人轉差情況比較嚴重，過去一周深切治療部病人需求明顯增加，入院病人多，深切治療部將面對更大壓力。近日不少確診患者一入院已要插喉、入深切治療部，深切治療部的病床使用率已逾7成，相信壓力繼續增加。他指，會有新機制將個別醫院較緊張的深切治療部病人，分流去其他醫院。另亦會削減非緊急服務，非緊急治療病床手術，減三成大型手術，騰空麻醉科及深切治療部人手。他預料情況會持續惡化，料有4成大型手術需削減，希望市民諒解。

強制檢測｜行會通過禁足檢測法例 所有人檢測完才解除 最長7日

【15:20】陳漢儀指出，新增確診個案持續飊升，過去兩星期更加劇，11月24日至12月7日已錄得1274宗，即每日平均新增91宗，當中大部分、佔92%都是本地感染個案，本地個案的7天移動平均數字，11月24是36.6，但到12月7日已升到85.4。她提到，直至12月7日，最少有7個涉及10宗個案以上群組，當中三個群組至少涉50人。其中歌舞群組繼續增加，由11月18日第一宗計起，至12月7日已累計650宗。而日出康城9期地盤的群組，亦累計50宗。

陳漢儀稱，第4波疫情同第三波比較，今次涉及的人數上升更快，逾四分一人是源頭不明，7天平均數由11月24日的7，去到12月7日已升到27.7。

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

+ 8 + 8 + 8

【15:08】陳肇又宣布，政府會進一步推展在家工作，亦強烈呼籲私人機構僱主響應在未來兩星期安排在家工作，減少不必要聚集活動。她又指，政府會繼續「須檢必檢，應檢盡檢，願檢盡檢」的檢測策略。現時政府每日處理3至4萬個檢測，當中約1萬人屬須檢必檢的高風險類別，過去1個月已出公告，包括身處在34個的指明地方人士、有病徵人士求診人士，而院舍、的士司機等都要接受檢測。

她又公告，行會今早已通過修例，提供明確法律框架，讓政府按需要，可要求有關須接受檢測人士留家。政府可發出「限制檢測」宣告，相關人士要留在該處所內，並得知檢測結果完成才可離開。如果懷疑該處所已有環境污染，令相關人士有增加感染風險，可指定相關人士遷至指定地方或到檢測中心接受強制檢測，完成所有檢測後政府會撤消有關宣告，為期最長7日。

陳肇始又指，如封鎖時間超越12小時，政府會為有需要人士提供物資支援。至於有緊急醫療需要可向政府申請離開，但需遵守規定。她又指，政府會繼續加大「應檢盡檢，願檢盡檢」的檢測量，會將14間社區檢測中心增加5個，方便市民檢測。

她又指，現時法例的599C至599I章，由於在12月31日會屆滿，會延長該7條規條有效時間3個月，直至明年3月31日。

陳肇始說，正制定由中國以外抵港者，要按599H章（交通工具方面），在指定酒店檢疫，會安排專車從機場接載至指定檢疫酒店，減低與社區接觸，正與酒店設立敲定具體安排，會盡快公布詳情。

由於病毒潛伏期長達14天，有部份個案是檢疫期第12天接受檢測才發現，為盡量做到「滴水不漏」，會要求完成14天檢疫人士，於檢疫期第19日/20日再次檢測，確保極罕有情況下，「唔會有漏網之魚。」

限聚令｜晚市禁堂食周四起生效14天 跨越冬至 健身室須關閉

【15:00】食物及衞生局局長陳肇始教授、食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青、衞生署署長陳漢儀醫生、醫院管理局行政總裁高拔陞醫生、社會福利署助理署長（康復及醫務社會服務）葉巧瑜，一同會見傳媒交代最新情況。

陳肇始表示，現時正值疫情高峰期，最新的病毒株感染力亦很強，病情亦較嚴重，已開始對醫療系統造成一定壓力，需推行遏制人流措施。她指雖然政府已在上周收緊社交距離措施，但見不到人流有大幅下降，故有需要再收緊。

她宣布，12月10日凌晨零時會實施以下措施，包括晚市6時後禁堂食，至翌日早上4時59分， 宴會活動人數減至20人，食肆內每檯限坐兩人，座位上限於5成，另酒吧要繼續關閉。至於《599F》的表列處所，包括遊戲機中心、娛樂場所、派對場所、夜店、麻將、唱K、體育、泳池等，都要關閉。口罩令、二人限聚令等繼續維持，上述各措施生效為期14天，直至12月23日，即跨越冬至。

【14:55】特首林鄭月娥今（8日）早稱，當局早前已在研究立例，要求指定人士接受強制病毒檢測前不準離開特定範圍，但基於法律基礎等問題未能執行。



政府曾就沙士及豬流感疫情，分別封鎖淘大花園E座及灣仔維景酒店。據第《599A章第25條》，為防止任何指明傳染病蔓延，有需要隔離某地方，衞生署可藉書面命令隔離該地方；第29條則指明任何人不得離開被隔離場所。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良稱，不明白政府為何不行使《第599J章》，要求該大廈居民接受強制檢測，「依家走甩咗幾多人都唔知。」他亦不理解政府所指的封鎖大廈法律問題何在。

沙士、豬流感政府曾兩封疫廈 專家：今次咁慢 走甩幾多人都唔知

【14:38】港鐵宣布，今日10港鐵站自動派發機的樣本收集包已經全部派發完畢。

【13:45】消息透露，食肆晚上6時後禁堂食、關閉健身室及美容院等措施，周四（10日）生效。

消息又指，行政會議已通過修訂法例，授權衞生部門要求特定人士接受「受限檢測」，未完成檢測者不可離開指定處所。

晚市禁堂食｜四個月前曾禁逾月 飲食業：生意當時跌八成

【13:12】消息指，本港今日新增大約103宗新冠肺炎確診個案，累計個案破7,000宗。

【12:45】葵盛西邨8座5樓爆疫，同層居民昨深夜撤離，政府今日（8日）續在葵盛社區會堂開設檢測中心，為附近居民取鼻腔及咽喉拭子樣本。數十名居民在外排隊等候做檢測，有居民提前一小時排隊，亦有居8座的住客指，自8座5樓有確診個案以來，幾乎每日做檢測，惟上周六驗過至今未有結果。亦有居民避開5樓居民會使用的升降機，改搭停雙數樓層的，形容「燒到埋身」立即接受檢測。

相關新聞：葵盛西街坊憂「燒埋身」排隊檢測 有居民4天前檢驗無結果今再驗

【11:38】香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指，今波疫情嚴重個案上升急速，若以過往數日的上升幅度估算，相信負壓病房將於本周內「爆煲」。他批評政府發布資訊的速度緩慢，第8座5樓第1宗確診發生於上月28日，但政府於本月5日仍未公布消息，直至近日才要求同層住戶強制檢測，更形容為「恨鐵不成鋼」。

相關新聞：何栢良對政府處理葵盛西邨爆疫「恨鐵不成鋼」 深切治療部瀕爆煲

葵盛西邨8座5樓逾百人住酒店檢疫 居民：有跳舞群組全家中招

【03:20】新冠肺炎第四波疫情已由歌舞群組擴散至全港，一群組未完，已爆更多群組。葵盛西邨第8座5樓昨晚再增3名居民確診，累計增至15人，衞生署深夜公布該樓層已出現群組爆發情況，其他住戶須送檢疫中心隔離。至今日凌晨2時許，全部百多人乘搭小型巴士，抵到政府租用的觀塘帝盛酒店檢疫14日。有檢疫居民的親人表示，同層其中一戶為「跳舞群組」，全家染疫。

葵盛西邨8座5樓再增3人確診 累計15人染疫 全層住戶須檢疫

【02:05】小巴陸續抵達觀塘觀塘帝盛酒店，獲安排入住房間。

【01:25】約30名葵盛西邨8座5樓居民登上3架小巴，前往檢疫中心。接載的小巴陸續抵達。

▼葵盛西邨第8座5樓居民凌晨時分到觀塘帝盛酒店▼

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確診食肆｜新增31間 深水埗PHD、逸東軒、IFC利苑上榜

【01:11】第四波新冠肺炎疫情持續爆發，衞生署周一（7日）公布新增78宗確診個案，累計增至6,976宗。與前日的行蹤表對比，兩日間增31間食肆上榜，包括深水埗薄餅博士PHD、逸東酒店逸東軒及時代廣場Club Albergue 1601。另外，亦新增多間酒樓，如深水埗金豪酒家、元朗彩逸皇宮、 國際金融中心( IFC )利苑酒家等。

確診大廈｜豪宅匯璽、御龍山再現患者 渣甸豪庭、珀麗灣新上榜

【00:34】新冠肺炎疫情持續嚴峻，衞生署周一（7日）公布新增78宗確診個案，累計增至6,976宗。衞生防護中心晚上更新確診者住宅名單，除分布港九及新界各區，繼續有豪宅上榜，深水埗南昌站上蓋匯璽，東鐵火炭站御龍山再現患者，另外灣仔渣甸豪庭、馬灣珀麗灣亦新上榜。

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張敬軒演唱會兼職帶位中招 入口工作5天 今增78人確診新冠肺炎

【00:26】 現場消息指，葵盛西邨8座5樓居民將新入住新設的「檢疫中心酒店」觀塘帝盛酒店，為數約100人。

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梁子超斥市民續外出聚會 籲葵盛西8座居民勿搬離單位

▼政府收緊防疫措施▼

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港鐵站自取檢測樣本 惟可重覆攞多次 市民感迷惘：唔知交去邊

10個港鐵站可㩒機拎檢測樣本包 市民憂感染：同區檢測中心已滿額

▼12月2日起收緊防疫措施▼