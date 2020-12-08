許樹昌︰葵盛西邨倘多層多座住戶確診新冠肺炎　需全棟檢測或封區

本港第四波新冠肺炎疫情持續，葵盛西邨第8座5樓昨晚（7日）再增3名居民確診，累計增至15人，衞生署深夜公布該樓層已出現群組爆發情況，其他住戶須送檢疫中心隔離。 政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日（8日）於電台節目說，政府應盡早為第8座5樓居民做病毒檢測，並指及早找出確診者會更好。當大廈有3層住戶都出現確診，須全棟大廈住戶強制檢測，若然情況如第三波疫情時，慈雲山爆發的情況，出現多座居民確診，則可能需要全區封鎖。

許樹昌承認，該大廈5樓可早一點做強制檢測，並指能及早找出確診者會更好。（資料圖片／盧翊銘）

居民搬離「自私啲」往親戚家有機會散播

許樹昌指，當前日得知葵盛西邨第8座5樓出現確診個案，已感到情況高危，「前日聽到覺得都大問題。」他亦認為，政府應盡早為該大廈5樓居民做強制檢測，並指及早找出確診者會更好。他亦指，居民踴躍參與檢測，已收集逾千樣本。對於有居民即搬離，則認為有市民「自私啲」，搬離往親戚家有機會散播。因此他亦呼籲，葵盛西邨第8座居民，應留在家中等待檢測結果，「留咗喺屋企先，唔好拖匧去親戚屋企先。」

許亦表示，當大廈有3層住戶確診，須全棟大廈居民強制檢測，因居民會共用大廈設施，如出入升降機、信箱取信等。若然情況如第三波疫情時，慈雲山爆發的情況，則可能需要全區封鎖。

▼政府收緊防疫措施▼

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至於節目主持人問到葵盛西邨1座新增確診者，會否與第8座相關。許樹昌回應指，新增1宗確診不必擔心，因現時全港充斥社區隱形傳播鏈。但他指，若葵盛西邨多座大廈突然新增確診才需要擔心，「一座多咗個未必大關係。」

另外，許樹昌亦提到張敬軒演唱會帶位員確診，「一向都講比較高危。」由於入場、散場都是人群，帶位亦接觸多人，黃閘有家庭個案亦有個別感染，證明該處有污染，影響到帶位員「唔出奇」。另外提醒，疫情比較嚴重，現時商場為應節設聖誕燈飾，不要多人圍觀。