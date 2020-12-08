房委會通過恆常化長者寬敞戶免租計劃　石籬中轉屋2022年底清空

房委會資助房屋小組委員會今日（8日）通過將「長者寬敞戶全免租金計劃」恆常化，所有家庭成員均年屆70歲或以上的公屋寬敞戶，若調遷至面積合適的單位後可享全免租金，每年名額300個，而計劃會擴大涵蓋範圍至長者住戶。 此外，小組又通過石籬中轉房屋的遷置及相關安排，目標是在2022年12月清空石籬中轉房屋，以作公營房屋發展用途。若城規會批准放寬規劃限制，預計石籬中轉房屋和毗鄰的前石籬天主教小學用地，可提供約1,600個單位。

房委會資助房屋小組委員會今日開會，通過恆常化長者寬敞戶調遷免租計劃。（資料圖片）

房屋署去年推出試驗計劃，以鼓勵在寬敞戶政策下獲豁免的70歲或以上全長者寬敞戶，把面積較大的公屋單位交還房委會。房委會今日通過將計劃恆常化，每年會有300個單位的配額，發放住戶搬遷津貼的安排將維持不變。

擴展到更多長者參與

小組委員會今日亦通過，將計劃涵蓋範圍擴展至居住在一型設計長者住屋，以及無獨立設備的「改建一人單位」。只要是年屆70歲或以上的全長者家庭，即使他們並非正式的寬敞戶，都可以參加，以鼓勵租戶自願遷往有獨立設備的公屋單位，並加快有關單位的改建進度。

發言人指，長者住屋於1990年代推出，屬院舍式公屋住所，並為長者提供24小時福利工作員服務，一型設計是最早期的類型；至於「改建一人單位」則是因應當時的需求，將公屋單位內部分間而成的一人單位。

逾二萬人合資格參加

房委會說，目前大約有2萬個70歲或以上的全長者寬敞戶、390個居住在一型設計長者住屋的住戶，以及140個居於「改建一人單位」的住戶，可符合資格參加該計劃。

增加編配選擇

此外，申請人仍能獲最多3次編配安排，但房委會亦優化了有關措施。發言人指，在試驗計劃期間，他們只容許在同一個區議會分區內選擇單位，但現時可以在同一個公屋申請地區內，選擇新建或經翻新單位房屋，即市區、擴展市區、新界及離島。

小組今日又通過了石籬中轉房屋的遷置及相關安排，預計會影響330戶（590人）的現有居民。所有符合資格的受影響住戶均可獲發放「住戶搬遷津貼」，以協助他們支付部分搬遷費用，津貼金額由10,270元至30,600元不等；而符合安置資格的一人和二人住戶，亦可選擇領取單身人士津貼／二人家庭津貼，以代替接受公屋或中轉房屋的安置。