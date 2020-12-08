晚市禁堂食｜食肆靠年尾旺季生意回本　飲食業：一關難過一關

本港第四波新冠肺炎疫情持續惡化，政府今日（8日）宣布收緊社交距離措施，食肆本周四起（10日）下午6時後晚市禁堂食，為期14日至12月23日，橫跨冬至（21日）。同時，食物及衞生局局長陳肇始呼籲大眾「過個安靜、心內有喜樂的聖誕節」，相信措施在聖誕節亦未必解禁。 飲食業界直指，年尾是飲食業的旺季，不少餐廳靠冬至、聖誕節等達收支平衡，料整個行業會受到衝擊，有負責人無奈稱：「公務員有糧出我哋無，又無（政府）資助，硬食。」專家坦言，本港現時「火頭處處」，相信難在短時間不可見疫情回落。

由本周四（10日）晚市禁堂食起生效，為期14日至12月23日，橫跨冬至。（資料圖片 / 余俊亮攝）

政府在7月至8月起曾推行長達36日的禁晚市堂食令，事隔4個月，措施將於本周四起重推，暫定至12月23日完結，即平安夜前一日。

疫情火頭處處

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，市民在平安夜和聖誕節能否外出用晚膳，視乎未來兩周的「加辣」防疫措施成效如何。倘有關措施能將確診數字壓至「低雙位數」，即每日新增10多至20多宗個案，而感染源頭不明的個案比例低，屆時便有望重開晚市。

而呼吸系統專科醫生梁子超稱，政府這次收緊措施反應太慢，形容現時本港情況「火頭處處」，難以在短時間內撲熄疫情。他認為，市民在這兩周盡量留在家有效紓緩疫情，但強調聖誕節不宜多人狂歡派對，否則疫情容易急劇反彈，猶如早前萬聖節後出現的情況。

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

+ 8 + 8 + 8

「可能下年無晒酒樓、食肆」

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華認為，今次疫情爆發與食肆及酒店無關，問題在於有人不守規矩去跳舞、家居隔離亦又容許探訪等，「抗疫咗成年都愈搞愈差，完全係施政失敗。」他指，年尾是飲食業的消費旺季，除了冬至、聖誕節外，更有除夕和春茗等，「啲酒樓係靠年尾回本，可能下年無晒酒樓、食肆。」

林瑞華直指，其所開的火鍋店不是酒樓，但冬至單日亦會有額外2至3成的生意，「冬大過年，宜家年尾無得搵食，酒樓個啲係足足一年無得做。」他直言生意將大跌，外賣無可能追平堂食生意額，「一成生意都做到嘅，但堂食打邊爐，你會叫啤酒、可樂，外賣買完啲牛就無。」

酒樓冬至零訂枱

另一酒吧餐廳東主小寶也批評：「政府真係話知你，公務員停工都有收入，但飲食業無得work from home，手停口停。」她早前為避過酒吧關門令，特意改裝廚房申請餐廳牌，形容措施令業界始料不及。

小寶的餐廳位於尖東，主力是做歡樂時光及晚市生意，「想做午市無乜office開工」，為節省成本不排除未來14日直接停業。

而位於旺角的倫敦大酒樓副總經理蘇先生不願多說：「做冬，由2個人一枱開始就唔記得有做冬啦！」他形容政府的措施是令飲食業「一關難過一關」，又指酒樓難做外賣，「唔通你買隻外賣龍蝦咩。」

粥店不再入貨 或索性暫停營業

在油麻地開越南餐館的梁先生表示，政府禁止晚上6時後的堂食，生意將大跌七成以上。他建議政府出一次辣招阻止疫情，長痛不如短痛，徹底清除疫情。他說，一次又一次的放鬆和收緊，已經讓餐廳業界苦不堪言，他說希望市民和政府能夠配合，早點令疫情完結。

同樣經營粥店的張先生，他聽到政府禁止堂食得消息後，大呼雪上加霜，他說該項措施會令生意大跌，現時已經不敢再進貨，如果生意影響特別大，可能會暫時拉閘不營業，「開門可能蝕更多。」