火炭孝思園申請改劃骨灰龕場　曾遭法庭指令須移走違規骨灰龕

火炭孝思園因違規經營骨灰龕場，曾被法庭下令須移走所有骨灰龕，並要向顧客退款。該址日前向城規會申請，要求土地用途改劃作靈灰安置所，以符合法定規劃條件，讓申請人可以繼續營運骨灰安置所，容納 3,499 個龕位。

孝思園在火炭村附近，共有3,499個靈灰龕位。（孝思園網站）

該址在火炭村附近，地盤面積約520平方米，現時屬於「鄉村式發展」及「綠化地帶」。申請人擬將土地改劃為「其他指定用途」註明「靈灰安置所」，讓申請人可以繼續營運骨灰安置所。

可再供應 1,650 個龕位

文件透露，申請地點可容納 3,499 個龕位，包括3,050 個單龕位及449 個雙龕位。現時已售出 1,849 個龕位，故該申請可為社區供應餘下的 1,650 個龕位。

火炭孝思園曾被法庭下令須移走所有骨灰龕，並且要向顧客退款。（孝思園網站）

以前名為興隆佛堂

文件又指出，申請地點在 2006 年被孝思園承接之前，一直以《興隆佛堂》名稱用作禮佛場所。2008 年，孝思園開始在申請地點營運，承繼了興隆佛堂的功德繼續舉行每月兩次的佛教祈禱和誦經會，並向與會長者派發平安米及生活物資。

曾被法庭下令須移走骨灰

翻查資料，被指非法經營骨灰龕場的孝思園曾向高院申請司法覆核，要求法庭聲明在其地段擺放骨灰並無違反地契。法庭在2018年頒下判詞，裁定孝思園敗訴，亦要將現存骨灰移走。