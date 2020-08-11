大欖郊野公園邊陲擬建兩萬龕位骨灰龕場　土地擁有人經營基因檢測

元朗大欖隧道附近的一幅地皮擬興建靈灰安置所，共提供不多於二萬個骨灰龕位，該址鄰近大欖隧道行政大樓及大欖涌郊遊徑，位於大欖郊野公園邊陲，申請人擬將原址的農業用途，改劃成靈灰安置所，並興建4幢樓高1至4層的建築物。 記者抽查部份申請地皮，發現土地由香港棋鈞集團有限公司擁有，公司去年初收購地皮，至少花逾2,500萬元購入。該公司的董事，亦同樣在香港基因檢測中心擔任董事，並曾與華大基因合資成立「中港國際醫療中心」。

元朗大欖隧道附近的一幅地皮擬興建靈灰安置所，共提供不多於二萬個骨灰龕位。（城規會文件）

將申請原址換地

申請地點約5,400平方米，私人土地約逾8成，政府土地約有14%。文件指出，現址是一塊「久被棄耕的農地」，該幅空地現時只有小量植被。

文件又指，附近部份私人土地會交予政府，用作申請原址換地。

設四座建築物

申請地址擬興建4幢建築物，樓高1至4層，以提供不多於2萬個骨灰龕位，申請人計劃與殯葬服務公司「龍巖」合作，並會向公眾提供廁所及休憩花園，以方便遠足人士。

文件指出，申請地點公共交通完善，附近有51條巴士線及錦上路港鐵站，故認為申請地點適合發展靈灰安置所，又指不會做成嚴重交通及人羣控制問題，在掃墓季節，將實施交通管理措施。

至於在靈灰安置所內，將不准燃燒香燭冥鏹，避免引起環境和安全問題。

胡婕慧（左）在香港基因檢測中心擔任董事，中心與華大基因、鵬輝集團合資成立「中港國際醫療中心」。（資料圖片／華大基因官網）

與華大基因合資

記者抽查部份申請地皮，發現土地由香港棋鈞集團有限公司擁有，公司去年初收購地皮，至少花逾2,500萬元購入。香港棋鈞集團有限公司的公司董事是胡婕慧，她是22間公司的董事，不少與醫學有關，包括香港基因檢測中心化驗所有限公司、香港基因檢測中心有限公司、人類基因解碼有限公司等。

資料顯示，她同樣擔任董事的香港基因檢測中心，曾與華大基因、鵬輝集團合資成立「中港國際醫療中心」，標榜「香港註冊機構」，運用香港先進的醫療技術和資源，給予內地醫療更多的幫助，例如提供HPV疫苗注射、DNA親子鑒定等服務。

翻查資料，她曾在傳媒訪問中透露，於2011年從廣東移民來港。而政府早前亦直接委託3間私營化驗所，為高風險群組進行新型冠狀病毒檢測，包括華大基因開設的華昇診斷中心。