骨灰龕｜屯門曾咀、粉嶺和合石骨灰龕位攪珠及抽籤結果今天出爐

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食物環境衞生署表示，就曾咀靈灰安置所以及和合石靈灰安置所合共44000多個骨灰龕位，共收到24000多個合資格的申請，並於今日進行公開攪珠及電腦抽籤，以分別定出中籤申請人編配骨灰龕位的先後次序，及獲編配的特定骨灰龕位。有關結果已上載至食環署網頁供申請人查閱。

記者去年5月到屯門曾咀骨灰龕場視察。（資料圖片／余俊亮攝）

食環署表示，是次編配的可續期骨灰龕位，包括曾咀靈灰安置所22,900個骨灰龕位（當中220個大型骨灰龕位及22,680個標準骨灰龕位），以及和合石靈灰安置所22,050個骨灰龕位（當中330個大型骨灰龕位及21,720個標準骨灰龕位），共收到24,584個合資格的申請，並於今日進行公開攪珠及電腦抽籤，以分別定出中籤申請人編配骨灰龕位的先後次序，及獲編配的特定骨灰龕位。

有關結果已上載至食環署網頁供申請人查閱。申請人明日起亦可到港島及九龍墳場及火葬場辦事處及公眾骨灰龕位編配辦事處，或致電熱線2841 9111查核申請結果。此外，食環署會以流動電話短訊及電郵通知中籤申請人獲編配的特定龕位，並按中籤申請人的優先次序，分批發信邀請他們到公眾骨灰龕位編配辦事處辦理編配龕位手續及繳交費用。

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