新冠肺炎｜明愛醫院初確診手術室護士　上周六曾到仁濟醫院上堂

明愛醫院今天（8日）公布，一名手術室女護士昨天（7日）初步確診，她在上月下旬起休假，昨日返回工作崗位。休假時她曾接觸的3名護士被列為緊密接觸者，須要檢疫，另有3名骨科病人，亦被界定為其他接觸者。

明愛醫院一名手術室護士初步確診。（資料圖片／鄧詠中攝）

3護士列緊密接觸者

明愛醫院今天（8日）公布，一名手術室女護士在上周五（4日）開始喉嚨不適，昨日到急症室求診並接受深喉唾液測試，結果新冠病毒對呈陽性反應，即時入院接受隔離治療，目前情況穩定。

該名女護士於上月23日至本月6日休假，並於昨日（7日）返回工作崗位。休假期間，她於上周六（5日）曾到仁濟醫院參加護理課程。感染控制組進行接觸追蹤調查，分別有3名護士曾與該名護士進餐，或於更衣室在無佩帶口罩下交談，因此被界定爲密切接觸者，需隔離檢疫。此外，曾與該名護士接觸過的3名骨科病人，亦被界定為其他接觸者，現正安排他們接受病毒檢測，以及接受28日醫學監察。接觸追蹤調查仍在進行中。

院方已安排清潔和消毒有關手術室部門，醫院會繼續密切監察有關員工及病人的健康情況，並與衞生防護中心保持溝通，跟進最新情況。

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼