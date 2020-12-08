檢疫令｜41歲男子擅離住所　深圳灣出入境管制站被截獲　判監兩周

因應全球新型肺炎疫情，除豁免人士，所有到港人士必須接受14天強制檢疫。衞生署表示，有兩名男子違反檢疫令，今日（8日）於裁判法院被判刑。其中一名41歲男子擅離住所，於3月26日在深圳灣出入境管制站，被入境事務處職員截獲，今被判處即時監禁14日。 衞生署發言人表示，截至今日，共有78人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判監禁最多三個月或罰款15,000元不等。

衞生署表示，首宗個案涉及一名41歲男子，早前獲發強制檢疫令，訂明必須在家接受強制檢疫14日。不過，在檢疫令尚未屆滿前，該名男子在未取得許可下擅離住所，並到深圳灣出入境管制站，被入境事務處職員截獲。他被控違反《規例》第8（1）及8（5）條，今日於九龍城裁判法院，被判處即時監禁14日。

涉案41歲男子被判處即時監禁14日。（資料圖片）

另外，第二宗個案涉及一名42歲男子，同樣在檢疫令尚未屆滿前，於4月27日離開其檢疫地點，被控違反《規例》第8（1）及8（5）條，今日於西九龍裁判法院被判處監禁7日，緩刑12個月。



衞生署：78人因違反檢疫令被法庭定罪



衞生署發言人認為，有關判刑可給社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反《規例》的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守《規例》。截至今日，共有78人因違反檢疫令被法庭定罪，被判監禁最多3個月或罰款15,000元不等。



根據《規例》，由二月八日起，除豁免人士外，所有在到港當日之前的十四日期間，曾在內地、澳門及台灣逗留的人士，不分國籍和旅遊文件，必須接受十四天的強制檢疫。此外，根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），由三月十九日起，所有從中國以外地區抵港的人士同樣須接受十四天的強制檢疫。違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁六個月。

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