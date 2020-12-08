新冠肺炎｜房署丈量員染疫　曾往北角地盤工作　珠江船廠員工中招

新冠肺炎第四波疫情持續嚴峻，本港今日（8日）新增100宗確診個案。房屋署一名丈量員確診，他於何文田愛民邨的辦公室工作，曾被派往房屋署位於北角的地盤協助測量工作，一般不會接觸公眾人士。此外，機管局指，一名機場保安公司員工的家人確診，該員工正等候檢測結果；而海天客運碼頭躉船維修承辦商珠江集團船廠有限公司的一名員工亦初步確診。

房屋署丈量員確診，他的辦公室於何文田愛民邨。（資料圖片）

房屋署指，一名丈量員確診，他的辦公室位於何文田愛民邨，該辦公室並不對外開放。他一般不會接觸公眾人士，最近一次上班日期為12月7日。他亦曾被派往房屋署位於北角的地盤協助測量工作，因此該地盤以及其愛民邨辦公室均會按照衞生防護中心的指引，安排全面清潔和消毒。該丈量員最近沒有外遊紀錄，於工作時均有佩戴口罩及遵守其他防疫措施。

一名於機場行李大堂執行保安檢查工作、機場保安有限公司的員工，其家人確診。（資料圖片）

機場管理局亦指，接獲海天客運碼頭躉船維修承辦商珠江集團船廠有限公司通知，一名員工初步確診，最後上班日為12月6日，相關的工作範圍已進行清潔及消毒。珠江集團船廠及機管局已安排曾與該名員工接觸的其他員工接受病毒檢測，並會在家等候結果。

此外，一名於機場行李大堂執行保安檢查工作、機場保安有限公司的員工，因其家人確診，需要接受病毒檢測，並在家等候檢測結果。曾與該名員工接觸的其他員工亦將接受 病毒檢測，相關的工作範圍已進行清潔及消毒。

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

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