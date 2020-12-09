逃犯條例｜涉警署外拒捕兼藏鐳射筆　運輸工否認控罪受審

運輸工人去年9月在旺角警署外被追捕時涉不斷掙扎，及後疑被搜出鐳射筆，被控在公眾地方管有攻擊性武器及拒捕兩罪。他否認指控，案件今（9日）在西九龍法院開審。防暴警供稱，當晚接報從警署側閘跑出，追捕塗鴉外牆的人，他看到數人逃走，當中包括被告。他稱被告遭制服在地仍擺動身體掙脫，又指在警署從其背囊搜出鐳射筆並宣布拘捕後，被告突然激動叫道：「死黑警，收皮啦！」然後被告失平衝跌倒，左額流血。

被告陳卓傑（49歲，運輸工人）否認去年 9月22日在港鐵太子站外管有一支發出雷射光束的裝置；並在同站C1出口外抗拒警員24241執行職務。

有人在警署外牆塗鴉 防暴警側閘跑出追捕

女警長郭嘉嘉供稱，當日多人在旺角警署外聚集，她奉命在警署6樓面向彌敦道與太子道西交界，監視外面的情況。期間，有白色、藍色及綠色強光照向其頭部，令她眼睛不適。

郭指，晚上近9時，留意到穿深色上衣、啡色短褲、身材肥胖的男子，行近接近彌敦道的警署外牆。她形容，該男左手拿著白色膠袋，右手則疑似持噴漆上下郁動，在外牆塗鴉。郭見狀通知行動指揮中心，約十秒後有防暴警員從附近的側閘跑出，包括噴漆男在內的數人便逃去砵蘭街方向。

有份追捕的防暴警員王立聰指，出閘口後見到數人奔跑，其中一人是被告，當時他戴黑帽、穿藍色長牛仔褲，並背著黑灰色背囊。王形容被告從太子站B1出口跑向C1出口，期間帽子與背囊掉落地上。他稱曾兩度捉住被告，但對方擺動身驅掙脫，過程中兩人雙雙倒地，被告起身後又再跑走。及後，王在同僚幫忙下，一起將被告制服在地，惟被告仍舊掙扎。

警員在被告背囊內搜出鐳射筆等

王續道，由於現場多人圍觀起哄，便將被告押返旺角警署搜身，從背囊內格搜出鐳射筆、防毒面罩等。他繼而以涉嫌管有攻擊性武器拘捕被告，被告最初表示「冇嘢講」，但之後激動叫道：「死黑警，收皮啦！」並再次擺動身體，欲向前走。

王指被告當時被扣著手銬，失平衡傾前跌倒。他扶起被告，見其左額流血，遂找人治理及召救護車。其後，王於搜身室內發現被告左肩及左邊背部有紅印。

審訊下午續。

案件編號：WKCC2284/2020