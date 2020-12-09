新冠肺炎｜增104宗確診　葵盛西邨8座錦豐苑C座居民強檢免禁足

新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（9日）公布新增確診個案有104宗，為過去11日內第6日達百宗或以上。今日新增個案中有5宗為輸入個案，35宗為無源頭本地個案。初步確診約60宗。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，基於有多個群組爆發，曾到訪四個地點的人士須按第599J章接受強制檢測，當中包括葵盛西8座所有居民及曾在11月18日在8座內逗留逾兩小時人士、馬鞍山錦豐苑C座11月19日逗留逾2小時者、11月28日後曾在一田沙田店一樓及二樓工作者、以及在將軍澳——藍田隧道工作人士。

35宗源頭不明 歌舞群組增至690宗

衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會表示，截至今日（9日）凌晨，本港新增104宗確診個案，包括45男59女，年齡介乎2歲至94歲。當中5宗為輸入個案，餘下本地個案中，35宗為無源頭個案，比最多一日僅少1宗。

多個群組再錄得新增確診，當中唱歌跳舞群組新增12宗個案，連同相關及緊密接觸者，累計該群組已有逾690宗個案。而葵盛西群組、衞生防護中心員工、新蒲崗百樂護老院、日出康城地盤、東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍，以及沙田一田亦再有新增確診。

將藍隧道1名紮鐵工染疫 5名同事初確

將軍澳－藍田隧道（簡稱將藍隧道）有一名紮鐵工人確診，另有5名紮鐵工人亦屬初確診，他們是不同更（非同時間段）工作。張竹君指，其他工人亦須檢疫，正點算人數。

錦豐苑、葵盛西8座、將藍隧道及一田沙田店員工須強檢

張竹君指，馬鞍山錦豐苑C座錦蕙閣暫未有新增個案，但基於本港出現多個爆發群組，將引用599J要求四個群組人士接受強制檢測。當中包括葵盛西邨第8座所有居民及在11月18日逗留逾2小時者、11月19日在馬鞍山錦豐苑C座逗留逾2小時者、11月28日後曾在一田沙田店一樓及二樓工作者，以及在將軍澳——藍田隧道地盤工作人士。

另有兩名醫護確診，分別在中環私家醫療機構任職婦產科的護士，以及賽馬會屯門盲人安老院員工確診。

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