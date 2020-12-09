新冠肺炎｜葵盛西邨居民趁檢測站最後一日趕採樣　邨內停社交

葵盛西邨8座爆發新冠肺炎疫情，「禁足檢測令」今（9日）生效，不過政府未有在該樓宇推行。設於葵盛社區會堂的流動採樣站今日最後一日運作，數十名邨民早上趕在限期前，到場排隊做檢測，有市民表示為了避免8座居民人龍今日才來做檢測。

邨內爆疫，不少人憂心忡忡，有人支持推「禁足檢測令」，有人不滿要為此埋單。有居民減至一周只外出兩次買餸，子女也不敢回來探望，鄰居紛紛關上大門，慨嘆疫情下深切體會到「人情冷暖」。

8座和9座仍有樓層可互通

在葵盛西邨8座和9座，今早繼續有穿上全套保護衣物的人員清潔消毒大廈公用地方。在8座爆疫的5樓，與9座相通的通道仍然封鎖，惟7樓、8樓等其他有居民確診的樓層，兩座互通的樓層仍然𣈱通無阻，大廈內非常冷清，只有零星居民外出買飯盒和日常用品。

而在葵盛社區會堂外早上10時甫開門，便有約30多人排隊等候做檢測，居民早在8時許便排隊，人龍約在一小時便已消化，至中午只有零星市民到場。

獨居居民減外出 支持推「禁足檢測令」

居於5座的賴女士表示，邨民日常出出入入，擔心會受到感染，希望做檢測求安心，但擔心排隊會與8座居民有接觸，遂在免費檢測最後一日才來。獨居的她表示，會盡量居家抗疫，一周僅兩次外出買餸，連子女也不敢回來探望她，鄰居也關上大門沒有交流，慨嘆疫情下深切體會到「人情冷暖」。對於政府或在邨內推「禁足檢測」，賴支持政府的做法，認為可以避免居民播毒。

常接觸地盤工 又居疫邨 居民：被病毒包圍

6座居民李太表示，公司得悉葵盛西邨成疫區後，便要求在辦公室的同事今早接受病毒檢測。她透露在工程公司上班，不時有地盤工友出入，令她十分擔心，形容在公司和住所都被病毒包圍，擔心會不幸染疫，已不敢踏足邨內的超市和食肆，她對日前有居民自行搬走感到不滿，直斥做法自私，認為政府在8座推禁足檢測可阻止病毒散播，但若將措施擴展至全邨則太嚴重，亦會對居民造成不便。

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

+ 8 + 8 + 8

8座居民楊小姐對外界形容8座為疫廈感不忿，認為播毒源頭為跳舞群組，政府至今未有追究，卻有意強推禁足檢測，要葵盛西邨居民埋單，又要全港市民不能一家團圓過冬至，直斥政府決定不合理。她特地今早做檢測，是為了早日取得檢測結果，逃過禁足令，形容這是政策「漏洞」，政府無法阻擋居民出入。