新冠肺炎｜葵盛西邨8座居民今獲陰性結果　即與子女收拾細軟撤離

本港第四波新冠肺炎疫情嚴峻，今日（9日）新增104宗確診個案，葵盛西邨第8座今天再多4人確診，全幢樓累計有22人染疫。 有葵盛西邨第8座居民得悉檢測結果陰性後，今午與兩名小孩收拾細軟離開。她表示，第8座已成疫廈，擔心終有一日會中招。

葵盛西邨第8座出現新冠肺炎爆發，昨（8日）續有居民排隊接受檢測，部份樓層以膠帶圍封。（羅君豪攝）

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，葵盛西邨第8座所有居民，以及11月18日或之後，曾於葵盛西邨第8座逗留逾2小時的人士，須按第599J章接受強制檢測，暫時不會引用禁足令限制其活動，但亦表示希望居民盡量留在家中不要外出走動。

在葵盛西邨第8座高層居住的謝小姐，今午與兩名小孩帶着細軟離開。她表示，第8座已成疫廈，擔心終有一日會中招，其檢測報告今早出爐顯示呈陰性後，已急不及待收拾行裝搬走，到朋友位於深水埗的寓所暫住，其同住的母親和姊姊亦會在今日遷出。

在葵盛西邨第8座高層居住的謝小姐，今午與兩名小孩帶着細軟離開。（林穎嫺攝）

對於政府勒令8座居民強制檢測，謝指其一對子女已足不出户數日，認為無染疫風險，儘管當局早前向居民派樽，又在社區中心設流動採樣站，都未有為子女進行檢測，但強調之後會配合當局的措施，為子女做病毒檢測。

經9座撤離

工聯會地區主任劉美璐表示，今日有大批8座居民帶備細軟，經9座撤離，當中不少人帶同小孩離開。劉表示，8座3至9樓有通道通往9座，惟當局至今只「象徵式」封鎖5樓的通道，8座居民仍然能從其他樓層前往9座，令該座居民人心惶惶。