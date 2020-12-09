新冠肺炎｜22日起返港者須入住指定酒店　田北辰斥太遲：高峰已過

四波新冠肺炎疫情均由外地輸入，致本港大爆發，政府在疫情發生11個月後，終肯規定外國返港居民必須入住指定酒店隔離14日，而非如現在任選，以與本地散客隔開，最快本周五（11日）公布詳情。

立法會實政圓桌議員田北辰今日（9日）表示，現時有約30間至40間酒店和賓館參加，港府目標為一萬間客房，部分相信將為後備房間。他一直爭取在本月18日實行，令較多返港的留學生入住指定隔離酒店，他今晚引述當局稱，很大可能要延至22日才生效，認為已太遲，「（返港）高峰期已過晒啦！」

油麻地九龍維景酒店承認有意成為指定酒店。（資料圖片）

田北辰表示，港府目標為找到一萬所房間，現時有約30間至40間酒店、賓館有意提供房間，相信可達標，部分料為後備。他指，酒店業界歡迎做法，不能提供更多房更相信是另一原因以致，「其實計返條數，酒店要用14日供房畀個客，之後要再接新客，中間一定唔夠入住率，政府唔想補貼太多，情願話供應少一些，少房好過多房。」

聖誕節將至，部分外國留學生將會回港與家人聚天倫，但疲情下要回來實不容易。（資料圖片）

一成客房由五星級酒店提供

田北辰透露，參與有關計劃的酒店業界中，有一成房間為五星級酒店所提供，但由於部分仍有本地住客正在入住、渡假中，待政府本周五公布詳情後，有關酒店會陸續減收新客及提早向受影響住客退房、退款，因此酒店名單要等周五才正式公開，以示公平。

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

+ 8 + 8 + 8

返港居民必須成功訂房才可上機

田又預計，將加入成為指定隔離酒店，必定會影響今個星期訂房Staycation的客人；此外，由於參與計劃的酒店將會接待來自五湖四湖回港人士，酒店要遵守指定的防疫條款，包括需設有獨立出入口提供住客進出。

在指定酒店計劃下，返港人士必須成功訂房14日才可上機，抵港後檢測陰性，由專車載到酒店隔離，入住期間不能離開房及見親友。田表示，一直爭取在本月18日生效，但今晚得悉可能又要延至21或22日才可，即聖誕前數日，對此他大感疑惑，「（返港）高峰期已過晒啦！」

實政圓桌立法會議員田北辰表示，現時有約30間至40間酒店、賓館有意提供房間，惟港府目標為一萬所房間，部分相信將為後備房間。（資料圖片 / 龔嘉盛攝）

升學顧問：英院校准學校提早兩周離開

海外升學顧問、英識教育執行總監陳思銘指，政府早前表明會推出指定檢疫酒店，卻遲遲未公布酒店名單或細節安排，令家長相當「頭痛」，兩成多人放棄安排子女回港，「以前99%家長會安排子女聖誕回港團聚，但今年只有七成留學生在聖誕回港。」

陳說：「其實部份學校知道國際生回港要檢疫，已經提供彈性安排，容許他們提早兩周離開英國，在海外期間上網課，但港府遲遲未公布檢疫安排，部份家長最終放棄安排子女回港。」

陳思銘解釋，連同彈性安排，留學生聖誕新年假只有一個半月，扣除檢疫兩周，實際只有約一個月，甚至更少，而疫情下航班數目減少，12月初回港機票及1月初回英機票都難求，而英國開始有新冠疫苗面世，英國寄宿學校維持開放校園，減低部份家長安排子女回港的意欲。