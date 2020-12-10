消息：抗疫基金4.0月底交財委會審議　加碼購疫苗　總額超第三輪

新冠肺炎第四波疫情襲港，不少康體設施、文藝處所等被勒令停業和關閉，兩人限聚和禁晚市堂食的措施下，飲食界受重創。知情人士透露，防疫抗疫基金4.0快將「出爐」，各政策局正與不同相關行業的持份者及立法會議員了解情況和業界，從而擬定基金4.0的細節，料在今月內提交至立法會財委會審議。

消息指，料抗疫基金4.0在月內提交至立法會財委會審議。

料金額較第三輪240億元為高

新冠肺炎疫情襲港接近一年，政府先後推出三輪防疫抗疫基金救市，包括補助因疫情需暫停營業的場所，首輪抗疫基金金額高達1,300億元，次輪和第三輪基金金額分別為1,375億元和240億元。不過隨著第四輪疫情來襲，不少受影響場所需要再次關閉，食肆等亦因限聚令、限桌令等社交距離措施大受影響。

據了解，政府將會推出「防疫抗疫基金4.0」，各政策局正與不同相關行業的持份者及立法會議員了解情況和業界需要，從而制定相關補貼和資助。消息指出，一些被勒令停業的處所和行業，必定包括在新一輪基金之內。

在第三輪防疫抗疫基金中，政府在提升抗疫能力範疇上撥款130億元，當中包括採購疫苗，循兩方面採購疫苗，包括參與全球採購機制「COVAX」，採購全港35%人口的用量，另會向廠商訂購，部份已簽署保密協議。消息人士指出，基金4.0亦會有款項用作採購疫苖，及日後注射疫苖的實體安排和細節。

該知情人士指出，防疫抗疫基金4.0料在今月內提交至立法會財委會審議，初步料撥款總金額較第三輪的240億元為高。

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