新冠肺炎｜2長者相隔約2小時離世　百樂護老院女院友入院11日不治

一名85歲老婦今天（9日）確診新冠肺炎，由機場亞博檢疫中心轉送瑪麗醫院隔離治療後，下午由因情況轉差不治。伊利沙伯醫院晚上公布，一名75歲的確診婦人也於下午死亡，她為新蒲崗百樂護老院院友，兩死者相隔2小時13分離世，本港累計共114名確診患者不治。

伊利沙伯醫院今日（9日）公布，一名75歲的確診新冠肺炎病人離世。（資料圖片／余俊亮攝）

死者為新蒲崗百樂護老院院友 入院11日

伊利沙伯醫院公布，一名確診新冠肺炎病人今日離世，該名75歲女病人（個案6342）是新蒲崗百樂護老院院友。她於上月29日因治療長期病患，入住伊利沙伯醫院接受治療，其後在上周二（1日）確診。病人情況持續惡化，延至今日下午5時39分離世。連同上述個案，至今共有112名確診患者於公立醫院離世。

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較早前，一名何玉清翠柳頤庭院舍正在檢疫的85歲女院友（個案7132）下午離世，今天確診的她下午由亞博館檢疫中心轉送到瑪麗醫院隔離治療。她本身有長期病患，但病情急速惡化於下午3時26分離世。

連同一名在入院前已死亡的個案及養和醫院一名死者，本港累計有114名新冠肺炎確診者死亡。▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼