新冠肺炎｜中環中匯大廈婦產科護士確診　12月8日最後上班日

新冠肺炎疫情繼續擴大，一名中環中匯大廈「婦產科中心」的33歲女護士今日（9日）確診，未找到相關群組，故屬本地源頭不明個案。該個案編號為#7168，她於周日（6日）出現不適，最後上班日為昨日（8日）。 衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，患者與病人接觸不多，風險不大。至於診所內有數名密切接觸者將要送往檢疫，仍在調查中。

位於中環中匯大廈12樓的「婦產科中心」重門深鎖。（林頌華攝）

毋須全間診所人員都送往檢疫

今日確診個案#7168，33歲女子於中環中匯大廈「婦產科中心」任職護士，她於本周日出現不適，昨日最後一日上班。

張竹君表示，女子與其他本地群組並無聯繫，故列為本地源頭不明個案。她指，由於診所的規模較大，故不會全間診所的員工都送去檢疫，但實際有多少名密切接觸者則仍在調查，相信會有數名人士。

病人的感染風險大嗎？張竹君回應：「聽咗描述同病人接觸唔係好大風險。」

診所有８名醫生 今停業清潔消毒

根據「婦產科中心」網頁的資料顯示，中心位於中匯大廈的12樓，共有8名醫生、一名營養顧問及一名心理學家提供服務。記者下午5時半致電中心，中心電話錄音回覆指已過營業時間，較顯示的晚上6時早了休息。

記者到診所了解，門外告示指「診所將於12月9日休息一天，進行徹底清潔消毒。」而診所內亦見有加裝體溫探診器等，另亦要求所有進入診所人士要配戴口罩。

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