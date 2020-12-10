麗晶花園6座爆疫　曾祈殷：應禁足14天　否則無法得知多少戶感染

麗晶花園6座有7名居同座向的住戶確診，政府昨晚刊憲要求居民強制檢測。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今(10日)於商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，情況令人聯想到有可能經由喉管、排氣喉等傳播病毒，認為要實行強制檢測及「禁足令」，認為應禁足14日，否則無法得知有多少戶受感染。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷認為，麗晶花園6座居民應禁足14日。（資料圖片/高仲明攝）

若能局限爆疫地方不擴散 能減輕衛生防護中心工作

曾祈殷指，得悉政府內正就「禁足令」的時間「紅線」討論，認為「冇水晶球話畀我哋聽」，政府只能考慮做甚麼才能保護香港市民，「(紅線)劃得嚴冇人怪你」。曾說，若能把爆疫地方局限不擴散，就能減輕衛生防護中心追蹤工作，「而家你諗住衛生防護中心做追蹤大把人手?」

政府早前公布「禁足令」框架時指，只要求住戶有檢測結果前留在所在處所最多7日，但曾祈殷認為，應與流行病學追蹤和醫學監察「用同一把尺」，禁足14日比較理想。

他認為，應該要到麗晶花園進行環境評估，並找專人實地考察，了解當中機制，為何多人在同一座向確診，盡快了清楚有多少戶有感染，分析當中多人感染原因。