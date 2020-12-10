新冠肺炎｜政府刊憲曾在麗晶花園6座人士　最遲下周一須強制檢測

九龍灣麗晶花園6座在近兩周有7名居民確診新冠肺炎，政府昨晚（9日）深夜引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），宣布在上月17日至昨天（9日）期間，曾到訪或身處該大廈超過兩小時的人士，須接受強制檢測。

連同昨下午公布的四個地點，共有五個地點的到訪人士或身處其中居民須接受強制檢測，限期為下周一（14日）或之前完成檢測，受檢人士不限於住客、訪客及工作人員。

鄰近麗晶花園的黃大仙廣場流動採樣站，將會延長服務至下周一，另一較近選擇為黃大仙摩士公園體育館社區檢測中心；居民也可到指定港鐵站及政府診所免費索取樣本瓶。

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指定時間：11月17日至12月9日身處麗晶6座逾2小時

衞生署公布，任何人士在11月17日至12月9日期間，曾身處九龍灣麗晶花園6座超過兩小時，須遵從強制檢測公告接受新型冠狀病毒檢測。當局早前指，任何人士在上述日子到訪葵涌葵盛西邨第8座，馬鞍山錦豐苑錦蕙閣超過兩小時，須強制檢測。

麗晶花園管業處的通告顯示，6座累計有7名患者。(住戶提供圖片)

九龍灣麗晶花園第6座居民周先生早前曾參與全民檢測，他並非居住在D單位，強制整座大廈住戶檢測屬好事，能找出是否有其他居民染疫。另一住戶劉先生從記者口中才得知該座有7宗確診，對現時情況有擔憂，會配合強制檢測的要求。

第6座居民周先生表示，強制整座大廈住戶檢測屬好事，能找出是否有其他居民染疫。（鄺曉斌攝）

另外，強制檢測包括曾於在11月28日至12月9日期間，在位於沙田沙田正街新城市廣場3期1及2樓一田百貨沙田分店工作或值勤的人士。在12月1日至12月9日期間，曾在將軍澳藍田隧道 - 主隧道，及相關工程地盤工作或曾身處該地盤超過兩小時的人士亦須強制檢測。

須遵從強制檢測5個群組。（香港01製圖）

政府表示，受檢人士可選擇於121間郵政局、10個港鐵站設置的自動派發機或醫管局47間指定普通科門診診所索取深喉唾液測試樣本收集包，並把樣本交回指定樣本收集點。

受檢人士可自行接受由衞生署認可私營化驗所提供的檢測，於社區檢測中心或流動採樣站接受檢測服務。他們亦可於醫管局任何醫療設施，包括普通科門診診所或急症室，按照醫管局醫護人員的指示接受檢測。

九龍灣麗晶花園附近的黃大仙廣場流動採樣站暫定延長開放至下周一（14日），附近的社區檢測中心有黃大仙摩士公園體育館。

區向公眾提供服務的流動採樣站

區議員畢東尼：麗晶花園污水喉無「U型隔氣」

觀塘區議員畢東尼指，麗晶花園的污水喉管設計沒有「U型隔氣」，部分住戶於經過「沙士」一疫後才自行加裝。他曾於新冠肺炎爆發初期提醒住戶安裝，惟不是每戶亦願自費加裝，他憂慮或因此導致播毒問題。

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