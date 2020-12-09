新冠肺炎｜晚巿禁堂食周四生效　巿民趕尾班車慶生兼提早做冬

第四波新型冠狀病毒肺炎疫情未有緩和跡象，政府決定「加辣」防疫措施，明日（10日）下午6時起，禁止餐廳及食肆在傍晚6時後經營堂食，只能外賣。

有巿民趁禁令生效前一晚，今日（9日）一家人到酒樓分檯聚餐，一併慶祝家人生日及冬至。旺角倫敦大酒樓明日禁晚巿堂食後會提早至下午4時結束營業，副總經理蘇萬誠直言二人限聚下晚巿一般只能做數十檯生意，明晚起「幾千蚊生意都冇埋」。

一家人分幾枱為父親慶生

政府明日起禁止晚巿堂食，為期14日，最快要到24日平安夜才解封。今日晚上8時許，旺角的倫敦大酒樓約有20多枱食客，其中周先生一家人今晚提早慶祝冬至，以及與父親慶祝生日，但在兩人一枱限聚禁令下，即使是同住家人要分數張枱用膳。

食客周先生說，禁晚巿堂食措施來的十分突然，日前知悉禁令後，急急提早今晚與父親慶祝生日兼冬至聚餐。（余俊亮攝）

周先生說，禁晚巿堂食措施來的十分突然，日前知悉禁令後，急急提早今晚與父親慶祝生日兼冬至聚餐，他笑言，明晚起只能買外賣或在家煮飯，「都冇辦法啦，唯有忍一忍。」

冬大過年，中國人好重視冬至，所以個出嚟食飯。 周先生

周先生一家人今晚提早慶祝冬至，以及與父親慶祝生日，但在兩人一檯限聚禁令下，即使是同住家人要分數張檯用膳。（余俊亮攝）

外賣難做 倫敦大酒樓只做中午市

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，因應禁令，明日起將會改變營業時間，由上午7時半至下午4時。他直言在二人限聚令下，晚市生意淡薄，每晚一般只能做數千元生意。他又說，酒樓做外賣生意十分困難，難以與茶餐廳、燒臘店等競爭，因此索性下午4時起停止營業，不會做外賣。

酒樓副總經理蘇萬誠表示，酒樓做外賣生意十分困難，難以與茶餐廳、燒臘店等競爭，因此索性下午4時起停止營業，不會做外賣。（余俊亮攝）

冬至生意額僅次於母親節 料損失大

蘇萬誠說，今年是有史以來第一次冬至沒有晚市生意，他形容對傳統酒樓來說，母親節晚巿最好生意，排第二的節日已是冬至，酒樓日前有鼓勵熟客在日間時段聚餐，但效果未算理想。

雖然生意大受影響，員工未來亦須多放無薪假，但蘇指員工們均接受，酒樓亦堅持不裁員，期望疫情過後生意能復甦「人人有工開」。

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