強制檢測｜政府無住客訪客名單　專家：法例無法全面覆蓋受檢人士

新冠肺炎持續爆發，政府昨天（10日）公布，葵盛西邨第8座、錦豐苑錦蕙閣、麗晶花園第6座的居民、訪客等人都需強制檢測，但需曾在大廈內逗留超過兩小時才在強制檢測範圍內。 有物業管理界別人士指出，物管公司一般只能掌握私人住宅的業主資料，未必知悉其家人、租客資料，而訪客也只會登記名字及部分身分證號碼，更不會記錄其離開時間，無法從登記表分辨某人是否逗留超過兩小時。 呼吸系統專科醫生梁子超認為，強制檢測只是一個「補鑊」，因政府無法準確界定某組群的受檢人士，才推出強制檢測的法例，令市民不得不參與檢測，「預咗永遠做唔盡，只可以盡可能覆蓋。」

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政府昨天公布，任何在11月17日至12月9日期間，曾身處葵盛西邨第8座、錦豐苑錦蕙閣、麗晶花園第6座，超過兩小時的人士，包括但不限於住客、訪客及工作人員都需接受強制檢測。

九龍灣麗晶花園第6座爆發疫情，全座所有居民都需強制檢測。12月10日，政府安排檢測承辦商在附近的球場為居民採樣。 （羅君豪攝）

物管公司未必有某單位所有住戶的資料香港物業管理公司協會會長陳志球接受《香港01》查詢時表示，一般而言，物管公司都會備存了業主的個人資料，方便有事故時可即時通知，部分業主會同時留下家人資料，「有啲人會畀埋租客資料我哋」，但由於是自願填寫，物管公司未必有某單位所有住戶的資料。訪客甚少會登記電話號碼

而訪客方面，一般私人住宅都會登記訪客資料，包括名字、部分身分證號碼、到訪的住戶單位，「通常好少登記電話號碼…只會登記進入時間，唔會有離開時間。」他稱，物管公司不會隨便透露住客、訪客的個人資料，因需保護私隱，以往政府部分需要執法時，會向物管公司提出書面要求，說明因為執法而受到法例豁免。

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梁子超認為，強制檢測實際上只是一個「補鑊」的措施。（資料圖片／歐嘉樂攝）

梁子超：強制檢測只是一個「補鑊」



若政府無法得悉住客、訪客名單，強制檢測的法例是否「無牙老虎」，政府不能求證是否所有受檢人士都接受了檢測？呼吸系統專科醫生梁子超認為，強制檢測實際上只是一個「補鑊」的措施。

他解釋，由於政府無法準確界定某組群的受檢人士，才推出強制檢測的法例，令市民不得不參與檢測，「點解要用強制檢測，係因為搵唔到佢哋，有個局限。預咗永遠做唔盡，只可以盡可能覆蓋。」他認為若要全面覆蓋所有受檢人士，就需封鎖某處所，但若無超級傳播發生，毋須動用到禁足令這類「大動作」的措施。

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