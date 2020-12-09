強制檢測｜數十人仍未交回樣本　醫管局最後通牒：交執法部門檢控

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本港新冠肺炎疫情嚴峻，政府賦權西醫強制要求懷疑新冠肺炎病人接受病毒檢測。醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今（9日）稱，醫管局急症室和普通科門診平均每日發出1,000至2,000張指示，逾九成病人準時交回樣本，惟目前仍有數十名病人在接到兩次短訊提醒後未交回樣本。她呼籲這些病人盡快交樣本，否跟局方或引用第599J章法例，交由政府部門跟進檢控。

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醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞稱，醫管局轄下的急症室和普通科門診因應強制檢測措施，由醫生臨床判斷病人感染新冠肺炎的風險，派發樣本樽予懷疑病人，並發出指示要求他們在兩日內交回。

她表示，醫管局平均每日發出1,000至2,000張指示，逾九成病人準時交回樣本；倘病人在兩日限期前未交回樣本，局方會發短訊提醒，大部分病人也會合作交回，惟目前仍有數十病人在接收兩次短訊提醒後未交回樣本。她再次呼籲這些病人盡快交樣本，否跟局方或引用599J交由政府部門跟進。

政府在上月28日刊憲，賦權西醫強制要求懷疑新冠肺炎病人接受病毒檢測。政府日前亦提高罰則，由本周五（11日）起，不遵從強制檢測指示的定額罰款金額，會由2,000元增至5,000元，最高罰款金額亦提高至10,000元。

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