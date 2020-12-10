周永恆涉便利店打鬥案 大罵收銀員並與送貨員交手　周大喊好陰公

前藝人周永恆去年在便利店等候付款期間，疑不滿收銀員遲遲未能服務他而破口大罵，涉嫌與一名在場的送貨員大打出手，周被控公眾地方打鬥罪，他否認指控，案件今(10日)在九龍城院審訊。沒有律師代表的周，每有發言機會便金句連連，例如形容對手的打法如「複式套拳」，又大喊自己「好陰功」，更稱案情離奇：「《律政新人王》都唔喺咁。」裁判官裁定周表證成立。

被告周永恆（36歲，報稱商人）被控於去年12月10日，在尖沙咀樂道的便利店，與男子李崇滿打鬥。李早前已承認在公眾地方打鬥罪，被判罰款700元。

指周發難罵收銀員

周永恆沒有律師代表，並自行抗辯。當時與周永恆起爭執的貨車司機李崇滿供稱，他當時偕同事彭浩榛到便利店送雪條，彭入店送貨，良久未返車上，李進店查看，發現有收貨問題。他與彭及女收銀員處理收貨之際，周正排隊等候付啤酒錢及想增值八達通，期間周突發難罵收銀員。李路見不平上前與周爭執，期間遭周的鴨舌帽「頂到人中」，致他「痛到標眼水」，於是動手打周，周亦有還手。

離店後遭周從後拍打

李續指，他與彭及後走出便利店，周突然從後打了其背一下，雙方於是再動手，彭及後分開二人，並與李返貨車，惟周仍拍打貨車車身，以及嘗試拉開車門，彭後來報警。

被告周永恆今在妻子陪同下到法庭。(李慧娜攝)

周看片時突大叫好狼死

控方在庭上播放涉事閉路電視片段，片段播至雙方動手時，周突然向李說：「嘩好狼死，你好狼呀，仲要追打我，我好陰公呀覺得自己。」周盤問李時更指：「你知唔知我個腦有事，隨時畀你打死。」

彭指周用很難聽的話罵收銀員

彭作供時表示，當時周用很難聽的說話責罵收銀員，直言收銀員年約六旬，「無理由畀一個後生仔咁鬧架嘛。」片段所見，周曾多次以粗口罵收銀員。彭稱二人開始打架時，他正背向二人，促收銀員簽收雪條並說：「快啲簽，打交喇。」而二人一開始打交，收銀員便在貨單上蓋章。

周稱遭李毆打後，曾大聲叫住彭及李，並表示已報警，直指二人心虛，所以走回車上。盤問期間，周又突然稱：「我覺得好痛苦呀呢個過程，你判我啦，有罪就有，無罪就無。」

形容對手攻擊如複式套拳

控方傳畢兩名證人後，周進行中段陳詞。他形容李對他的攻擊猶如「複式套拳」，「先踢陰，再左一拳，右一拳」，又表示李案底纍纍，並在本案認罪，不明白為何他可以作證人，他又稱案情離奇，直指「《律政新人王》都唔喺咁。」

不過，裁判官仍裁定案件表證成立，審訊下午再續。

案件編號：KCS 512982/2020