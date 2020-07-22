就如電影中對白所講：「十個男人九個滾，剩番一個仲諗緊」？愛情中最讓人難以原諒的就是出軌，但男人出軌的列子比比皆是，娛樂圈中的出軌男星例子更是多不勝數，某些男星懂得迷途知返因而獲得伴侶的原諒，但某些男星出軌的渣男行徑真的令人髮指。他們在東窗事發後，更是說出令印象深刻的金句......

羅志祥 (小豬)

羅志祥(小豬)和周揚青9年情因為男方的背叛而結束，男方因出軌成為千夫所指。（羅志祥@微博）

羅志祥和周揚青分手的過程鬧得沸沸揚揚，兩人低調交往9年期間不時都會放閃，周揚青更經常力讚小豬是個一百分男友，導致周揚青宣布分手時的「大爆料」讓全城震驚不已，羅志祥不但多次背著女友出軌，約不同女生到酒店開房，還和好友一起舉行「多人運動」，事情被揭發後羅志祥在社交網站發表懺悔文。

幼稚及僥倖心態一次又一次欺騙你。

羅志祥首先對所有欺騙過和不尊重過的女生道歉，更表示自己背叛女友的時候心存著「幼稚及僥倖的心態」，一次又一次欺騙周揚青，一夜之間形象一落千丈，成為了千夫所指的渣男。而羅志祥更特意上載舊時和周揚青的甜蜜回憶合照，被指想要和女方復合，可是周揚青對此無動於衷。

羅志祥(小豬)在社交網站上發表懺悔文：（按圖看更多）

許志安

許志安和黃心穎出軌的事件引起全城轟動，更被命名為「安心偷食事件」。 （jacquelinebwong@IG）

許志安和鄭秀文離離合合多次，最終還是相守一生低調結婚，長達30年的愛情故事被指是「香港絕無僅有的童話」，當大家都以為他們有情人終成眷屬的時候，一次「安心偷食事件」讓許志安身敗名裂，形象跌至谷底，成為全城討伐的對象。

呢一刻我失去咗靈魂，我係一個壞咗嘅人。

許志安在和女星黃心穎偷食的片段傳出後火速召開記者會，並形容「我覺得自己好丟臉、好錯、好討厭、好嘔心」、「呢一刻我失去咗靈魂，我係一個壞咗嘅人」，廣大的網友都紛紛為鄭秀文(Sammi)感到憤怒和可惜，浪費了多年的青春和感情在一個渣男身上，可是最讓人意想不到的是鄭秀文最後選擇了原諒出軌的許志安，表示這次事件是她們夫妻共同遇到婚姻中的重要一課，她選擇不放棄對方，以正面和堅強的態度去面對。

許志安偷食終獲得太太鄭秀文(Sammi)原諒：（按圖看更多）

更多娛樂圈出軌男事跡及金句：(按圖查看)

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容易出軌的男人都有特徵

怕遇人不淑，出軌男又是否有樣睇?日本節目《ホンマでっか！？TV》就曾經邀請過心理、兩性等不同領域的專家，分析出容易出軌的男人所具有的特質，讓女士們可以看清出軌渣男，許文避免踩中渣男陷阱看清眼前人。

容易出軌的男性特徵：(按圖看專家分析)