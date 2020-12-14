新冠肺炎｜疫下HA Go應用程式增四功能　視像服務助病人在家覆診

醫管局去年12月推出手機流動應用程式「HA Go」，為病人提供一站式查詢、預約等服務。隨著應用程式推出至今剛好一年，醫管局陸續加入更多新功能，包括「排隊易」、「遙距覆診」、「先核實後登記」、「電子繳費」，讓病人在新冠肺炎疫情下，能享有更安全的求診服務。 醫管局指，至今年11月30日，累計下載次數達38萬、逾17萬名正式會員。醫管局高級醫療信息經理馮起指，最近兩個月愈來愈多病人登記成為會員，11月單月登記達4萬個。

醫管局在「HA Go」推出新功能「排隊易」，避免病人一同聚集等待診症及取藥。（資料圖片／歐嘉樂攝）

醫管局手機流動應用程式「HA Go」於去年12月12日推出，截至今年11月30日，累計下載次數達38萬、逾17萬名正式會員。但醫管局提醒，必須核實登記成為正式會員，才可享有各項新功能，普通會員僅獲得醫療服務或抗疫資訊。

「先核實後登記」 長者不需再次折返醫院核實身份

為了登記為正式會員的過程更快捷，醫管局推出「先核實後登記」的服務。以往病人必須下載「HA Go」輸入個人資料，以程式發出的二維碼，在醫院啟動櫃檯出示身份證核實。但長者或不熟習手機，若回家待親人幫忙登記後，再折返醫院核實身份，則耗費不少時間。

醫管局高級醫療信息經理馮起表示，現在病人只需在求診期間，到醫院櫃檯出示身份證及提供手機號碼、則可完成核實過程。其後，病人的手機將接收到下載短訊，病人可選擇回家登記，則可成為正式會員，不需再次折返醫院處理手續。她指，目前已有兩所醫院提供該服務，明年初將陸續有更多醫院加入服務。

使用「排隊易」功能後，病人則可選擇合適的位置，等待手機通知取藥或看醫生。（醫管局提供）

醫管局在「HA Go」新增電子支付的功能，確定金額後即可使用電子錢包繳費。（醫管局提供）

電子支付繳費功能

過去近一年，本港新冠肺炎疫情肆虐，專家們紛紛呼籲市民，減少接觸公共設施及金錢。醫管局因此在「HA Go」新增電子支付的功能，例如病人的覆診時間需要改期，在預約記錄的頁面更改後確定金額，在程式裡點擊「登記及繳費」，即可使用電子錢包繳費，成功後將獲得電子收據。

馮起補充，在該功能未推出前，病人需主動致電給醫院申請延期覆診，但透過「HA Go」申請，則由醫院職員致電及溝通，視乎病人最近的病情，如抽血等情況，與醫生商討病情是否穩定。若然沒問題，病人即可延後覆診，並在程式中獲得通知。

目前「申請延期覆診服務」已於伊利沙伯醫院、聯合醫院試行，並將於瑪嘉烈醫院、博愛醫院、瑪麗醫院、屯門醫院、天水圍醫院推行。至於電子支付繳費功能則接受信用卡、Apple Pay、Google Pay、AlipayHK、八達通、PayMe、微信支付，共7種電子錢包；並已於聯合醫院、威爾斯親王醫院、伊利沙伯醫院、瑪嘉烈醫院、東區醫院、天水圍醫院試行；博愛醫院、瑪麗醫院、將軍澳醫院，亦將於兩個月內接受電子支付。

「排隊易」自動通知功能減病人聚集

除了推出新功能減少接觸金錢外，醫管局亦在「HA Go」推出新功能「排隊易」，避免病人一同聚集等待診症及取藥。醫管局總行政經理（醫療信息）彭育華指，「你會想像到，平日交低張飛仲要等，望住藥房部大電視自己個Num（號碼）幾時出現。」但使用該功能後，病人則可選擇合適的位置，等待手機通知取藥或看醫生。馮起亦指，專科門診將首先接受「排隊易」功能，其後陸續推廣至不同的診所，如專職醫療診所、急症室等。

視像會診功能助病人待在家中覆診

而在病情允許下，病人亦可於「HA Go」使用遙距覆診功能，申請視像會診。屆時病人只需於手機核對身份，到達時間後將有訊息通知立即登入，並以類似視像會議軟件「Zoom」的方式完成與醫生及護士的對話。彭育華指該功能可減少外出時間，「照顧者適時地喺屋企陪住伯伯，唔使特登同佢外出，始終交通上出入要花費時間。」

彭續指，因早前遙距復康治療的成效顯著，病人在家依照指示，根據影片持續復康活動。她透露，疫情期間影片的下載量高，達1.3萬病人曾遙距復康治療，故將軍澳醫院的耳鼻喉科、伊利沙伯醫院的腦外科，繼續探索遙距覆診服務。

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「HA Go」11月登記會員量達4萬個

馮起亦指，由於今年初新冠肺炎的爆發，為病人使用程式提供契機，「我覺得HA Go個出世係危中有機啦。」她透露，最近兩個月愈來愈多病人登記成為會員，由1月初時單月登記5千個，提升至11月單月登記4萬個。她指，稍後會研究18歲以下病人的登記服務，期望明年能將不同服務推廣至更多的醫院。

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