新冠肺炎｜麗晶花園６座Ｄ室昨晚撤離　區議員指安排混亂

政府昨晚（10日）要求麗晶花園６座Ｄ室居民撤離檢疫中心，居於麗晶花園的觀塘區議員李詠珊今早(11日)於港台節目《千禧年代》訪問指昨日安排混亂，住戶不清楚何時要出發，準備時間不足，亦出現「漏網之魚」。她指有住戶曾一度不願意撤離，認為是未了解清楚情況嚴重性，但指最終全部70多人在昨晚約9時離開。

麗晶花園6座D室居民12月10日晚上撤離。(資料圖片/余俊亮攝)

李詠珊形容，昨日有6座D室街坊不知何時要收拾好行裝出發，指有單位住有長者和小朋友，都要時間準備。她又說，大廈大堂本應有警員截停D室住戶，並在登記得安排回到單位等候安排，惟仍有「漏網之魚」被發現走到附近的臨時檢測中心進行檢測。

她指，昨日有一兩名D室住戶需要在遊說下才離開，指他們「未去到好唔願意」，認為是當時他們只是未了解清楚情況嚴重性，最終70多人在昨晚約9時離開，疑有一戶忘記關燈，多次上樓拍門無人回應，估計亦已離開。

她表示，由於在12月初麗晶花園的居民已察覺到問題，邨內的網上群組一直在討論，以其了解有兩個D室單位，早已送其家中長者或小朋友搬到同邨內其他單位居住，呼籲相關人士也盡快做檢測。

政府在麗晶花園設立臨時檢測中心，李詠珊說，昨日檢測中心一度壞電腦，有居民曾排3小時，見亦有長者持拐杖等候，認為並不理想。

她續指，檢測中心昨日標示不清，本只容許6座D室、4座E室及18座D室等強制檢測居民使用，但因無列明，令其他麗晶居民都走到該處打算做檢測，已反映予衞生署及民政事務署，期望今日安排更清晰。

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