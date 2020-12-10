新冠肺炎｜麗晶花園6座D室撤離　有居民一度拒離開須出動談判專家

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，九龍灣麗晶花園第6座D室錄多宗確診個案，居民今日（10日）更須撤離往檢疫中心。然而今午撤離前卻發生小插曲。約下午2時半，近20名身穿全套保護裝備的警員進入麗晶花園6座，消息指由於部份居民不願撤離，須派談判組到場要求他們收拾行裝。 其後至約下午4時半，拒絕離開居民態度軟化，願意配合政府措施，收拾行裝離開；至下午近5時，第6座D室的居民始步出大廈，不少居民帶同行李喼、扶老攜幼登上旅遊巴往竹篙灣檢疫中心。

12月10日，麗晶花園有居民收拾細軟撤離。（羅君豪攝）

九龍灣麗晶花園第6座D室爆疫，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇、衞生防護中心總監黃加慶聯同環保署人員等上樓視察。袁國勇更形容6座已成「疫區」，認為水渠或是播毒源頭，因為全幢D室所有喉管均駁往同一污水渠，惟暫時未能確認是否全部均裝有U型隔氣彎管，認為情況與03年淘大花園爆發沙士類似，宣布要所有D室住户撤離，其餘座向單位的住户則需接受強制檢測。

衞生防護中心在6座附近的羽毛球場設檢測站，檢測站下午1時半左右開始運作，大批居民在球場外大排長龍，區議員呼籲居民讓6座住戶優先檢測。

與此同時，警方同時在6座登記D座居民資料，警方消息指，一名居於D室的50多歲女子希望留守家中，拒絕撤離到檢疫中心隔離。警方談判專家下午到其單位游說她收拾行裝離開，對方態度軟化並願意配合當局措施。

▼麗晶花園須強制檢測 袁國勇到場視察▼

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至下午近5時，多輛旅遊巴駛至6座樓下，數十人在衞生防護中心職員和警員陪伴下，拖着行李、扶老攜幼登上旅遊巴離開，情況大致順暢。至傍晚6時左右，一名6座居民由擔架床送院，警方表示該人為確診患者。

於麗晶花園第6座外，民政事務署及社會福利署設「跨部門援助站」。當局指由於第6座並非全部居民要撤離，故為其他居民提供支援，如有任何疑問亦可查詢，包括檢疫或檢測的問題；而食物不足、長者支援方面亦可提供協助。當局又指，該援助站已開始服務，目前亦接獲部份居民求助。