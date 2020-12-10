麗晶中招單位糞渠曾改裝　D、E室廚廁相對　測量師：倡E室同撤離

九龍灣麗晶花園第6座爆疫，至今累計有7名居民確診，涉及4個D室單位，情況猶如03年淘大翻版。測量師學會建築政策小組主席何鉅業今早亦有到場視察，發現至少兩個中招單位糞渠被改裝，而「單桶式」設計亦會令帶有病毒的污水流向下層，低層住户非常高危。他續指，D室和E室的廚廁相對，病毒亦有可能流入E室，認為當局僅撤離D室居民或不足夠。

何鉅業認為，D室和E室的廚廁相對，病毒亦有可能流入E室，認為當局僅撤離D室居民或不足夠。（王海圖攝）

何鉅業今午亦有到麗晶花園6座視察，他表示該座樓宇的喉管為「單桶式」設計，即全座同一室的所有單位的廁所、廚房的污水，均接向同一條主喉管，他表示此設計不足之處是若有排洩物帶有病毒，而地台欠缺聚水器或聚水器乾涸，便會因氣壓問題反衝入地台去水位，把病毒帶進室內，甚至是其他樓層的單位，低層單位危機最大。

何指細觀察單位後，發現有住户中招的2樓和6樓，糞渠曾改裝，其反虹吸氣閥置於室外，令隔氣功效大大降低，但未能確定是否令住户染疫的原因。

麗晶花園6座的喉管為「單桶式」設計，若有排洩物帶有病毒，有機會流入其他單位。（羅君豪攝）

何又指，天井為半開放式，喉管一旦滲漏會令到空間有污染，但天井並不深，認為播毒危機不大，至於病毒有否走上天台散發出去，則要再研究。他續指，該座環境亦有可能遭受污染，因為帶有病毒的空氣亦有機會回流，經窗户或抽氣扇流入室內。

何鉅業發現，有住户染疫的單位糞渠被改裝，反虹吸氣閥置於室外，令隔氣功效大大降低。（羅君豪攝）

對於當局撤離全座D室居民，何表示暫未能確定播疫源頭是否只是喉管問題，認為E室和D室的廚房和廁所相對，擔心病毒亦會因為擾流效應等原因流入E室，認為只撤離D座居民或不足夠。