新冠肺炎｜機場警區再多兩人確診累計共5人　涉特警及警犬領犬員

早前有3名駐守機場警區的警務人員確診新冠肺炎，警方今日(11日)先後再公布多兩名駐機場警區的警員初步確診，分別為44歲機場特警男警長，及46歲警犬隊領犬員，令該警區累計有5人確診，涉及警員遍及機場特警、軍裝巡邏及警犬隊。警方對事件表示高度關注。 消息指，該名44歲初步確診警長，亦隸屬機場特警（ASU），連同早前同一警區確診的警員，當中有3人都是機場特警，早前曾接受訓練。而46歲領犬員則與其餘4人沒有緊密接觸，於12月9日接受檢測後對新冠病毒呈陽性反應。

機場警區累計5宗 3人均隸屬機場特警

機場警區今日初步確診的44歲男警長，消息指，他隸屬機場特警（ASU），即該警區現已累計4名警確診，當中3人均是機場特警。據了解，三名特警早前曾接受訓練。該警區日前已為全部警員檢測，部份樣本仍待結果，暫時未見再有個案。目前該警區會暫停訓練活動，並下令食飯不可以跨組同枱等。

另一名今日初步確診的46歲男警員為警犬隊領犬員，同樣駐守機場警區。警方指，他並沒有與確診或初步確診的4名警員有緊密接觸，於前日(9日)進行檢測，今日初步確診，當時並無感不適，最後一日上班日為12月10日。警方表示，漁護署人員已安排相關狗隻接受檢測。

警方指，已即時派員清潔及消毒該名警員的相關工作地方，在衛生署進一步評估及建議前，亦會安排確診警員可能有緊密接觸的警務人員及文職人員接受檢疫及病毒檢測，亦會主動提供相關警務人員的近日工作記錄和執勤表等資料予衛生署。

警方續指，會靈活調派人手，確保相關緊急服務不受影響。

早前3名駐守機場警區警務人員初步確診2019冠狀病毒病，分別為41歲男警長、32歲男警員及28歲男警員。

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