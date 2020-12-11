新冠肺炎．12.11｜單日新増回落至86宗　三幢大廈爆多人感染

本港第四波新冠肺炎疫情嚴峻，今天（11日）新增86宗確診個案，累計7,378宗，並暫錄得逾60宗初步確診個案。 多個大廈爆疫，龍蟠苑、廣福及寶達邨都有多名居民確診，另外麗晶花園第6座8個環境樣本呈陽性，包括抽氣扇。一田百貨再多２名員工確診，累計17宗確診。 今天（11日）起，違反限聚令和口罩令的定額罰款，提高至5,000元。

確診食肆｜再多8間上榜 確診青年曾到新城市春水堂及利安大家樂

【00:58】本港新冠肺炎第四波疫情持續，昨日（11日）新增86宗確診個案。最新確診者曾到訪至少再多8間食肆，包括2間早前歌舞群組曾爆疫的宴會廳。此外，沙田新城市廣場春水堂，利安商場大家樂和意樂餐廳亦上榜。

確診大廈｜最新患者居所全覽 秀茂坪4邨錄34宗確診 寶達邨重災

12月12日【00:38】本港第四波新冠肺炎疫情嚴峻，昨日（11日）新增86宗確診個案，累計增至7,378宗。衞生防護中心更新確診者住宅名單，秀茂坪一帶多個屋邨再有新確診個案，當中寶達邨新增4宗、安泰邨1宗、秀茂坪邨1宗。在過去14日內，連同秀茂坪南邨，四邨錄得34宗個案，寶達邨佔16宗。

新冠肺炎｜醫生向有病徵求診者發強制檢測令 延長兩周至聖誕節

【23: 55】新冠肺炎第四波疫情持續，政府早前賦權註冊醫生強制任何按其臨牀判斷，懷疑已染上新冠肺炎的人士接受檢測，有關措施原於周五（11日)屆滿。政府今日於晚上刊憲將繼續賦權醫生向有病徵病人作強制檢測，由周六(12日）起至12月25日。

網傳沖廁加洗潔精變成屋泡非真實 袁國勇引國際文獻教標準用量

【23:54】本港新冠肺炎疫情嚴峻，麗晶花園6座疑因渠管問題爆疫，D室全部住戶需要撤離。香港大學微生物學系講座教授袁國勇建議，市民可加入洗潔精或梘液才沖廁。袁國勇指，正確使用份量應為1公升水加入最多6毫升的洗潔精，而一般而言每次沖廁時加入1毫升的洗潔精亦足夠。

網上有圖片流傳，有市民家中座廁湧出大量泡沫，其後有人澄清，實為粉嶺中心管理處提示住戶有個別住戶將發泡性較強的手洗用洗衣粉放入洗衣機使用，導致大量泡泡溢出。（網上圖片）

新冠肺炎｜檢疫中心單位餘25% 竹篙灣檢疫中心已啟用逾2600單位

【23:10】新冠肺炎疫情嚴峻，今日（11日）再增86宗確診個案，數字仍然高企；政府今日宣布將指定36間酒店為特定檢疫酒店。根據衞生署資料，截至今日（11日）上午9時，全港尚餘可供即時使用檢疫單位1,076個，比率僅即25%。

新冠肺炎｜指定檢疫酒店房價全覽 最平$5580 置地文華可達70萬

【22:50】政府公布指定檢疫酒店計劃詳情，由12月22日起由外國抵港人士，均需入住指定機場14日檢疫。有36間酒店參加，平貴都有。以單人入住14日，最低不用6,000元，最豪可住香港置地文華東方酒店一間獨一房間，日費近5萬元，入住14日需70萬元。

新冠肺炎｜一個月內約30幢大廈現4宗或以上確診 僅3幢須強制檢測

【21:58】本洗新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日（10日）首公布，若在同一幢大廈有四個單位出現不相識確診者，當局就可能發出強制檢測令。《香港01》翻查過去一個月的資料，發現至少29幢住宅大廈曾出現4宗或以上確診，惟當中僅3幢須強制檢測。旺角利民大廈及南區海怡半島怡雅閣曾分別錄得9宗及7宗確診，住客仍毋須強制檢測。



衞生署在第三波疫情開始，不再向外界公布每宗個案的流行病學關連。外界難以推測同一幢大廈的個案是否互相相識，因此難以評估須強制檢測的風險。

新冠肺炎｜3大廈爆疫 寶達邨達怡樓居民轟政府反應慢：應即派樽

【21:24】第四波疫情持續，衞生防護中心發現有三大廈同樣出現多宗確診個案，包括黃大仙龍蟠苑龍珊閣、大埔廣福邨廣智樓及觀塘寶達邨達怡樓，將向住戶派樽。有達怡樓居民認為，屋苑內有不少長者、小朋友，政府應晚上便即時派樽，直斥反應十分慢；而龍珊閣則有居民擔心，大廈會變成麗晶花園翻版，疫情惡化時需要撤離，期望政府在強制檢測、撤離方面，有清晰準則，快速應對，居民亦可有所準備。

做嘢先得㗎，唔好咁遲，呢度好多長者、小朋友，有冇搞錯呀？我仲以為返到嚟，會有人派樽畀我哋。 寶達邨達怡樓居民麥先生

觀塘寶達邨達怡樓有7宗個案，涉及3單位。（黃詠榆攝）

新冠肺炎疫苗｜由防疫到疫苗競賽 港下月有百萬劑 有望追上澳門

【21:13】英國是全球首個率先大規模讓市民接種新冠肺炎疫苗的國家，全球的焦點由如何在防疫工作上做得更好，變成聚焦哪個地方的民眾可率先接種新冠疫苗。



香港政府今日（11日）公布已與兩間疫苗生產商訂購疫苗，而首批100萬劑疫苗最快可於下月到港，以前港府在採購疫苗的進度一直被落後。特首林鄭月娥今日公布在採購疫苗上有突破性進展，有令香港在亞太地區接種疫苗的競賽上扳回一城嗎？

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新冠肺炎｜衞署2職員染疫 旺角學童牙科診所手術助理員昨有上班

【21:00】衞生署公布，兩名分別於轄下政府中藥檢測中心及牙科服務的人員初步確診。

任職政府中藥檢測中心的人員為一名非醫務人員，主要在辦公室進行中藥研究工作，無需接觸公眾，患者是一宗確診個案的密切接觸者，最近一次上班日期為本月7日。該員工曾工作的地點，即位於沙田香港科學園的辧事處已即時關閉，以進行徹底清潔和消毒。

至於牙科服務初步確診的人員，是一名牙科手術助理員。她在亞皆老街賽馬會學童牙科診所（三樓）工作，主要負責治療大堂的支援服務，她的一名親屬為確診個案。她於昨晚（10日）接獲通知檢測結果初步呈陽性，沒有出現病徵，最近一次當值日期為昨日，工作上並無接觸病人。亞皆老街賽馬會學童牙科診所今日暫停服務，以進行全面清潔和消毒。

新冠肺炎｜外國返港須指定酒店檢疫程序一文看清（附酒店名單）

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12月22日起從中國以外國家返港流程

新冠肺炎疫苗｜輝瑞BioNtech與內地科興疫苗將供港 看清分別

【20:53】特首林鄭月娥今日（11日）於記者會上指，已與3間疫苗生產商有預先採購協議，當中首先供港的為內地科興控股生物技術公司（Sinovac）生產的疫苗，首100萬劑最快明年1月抵港；而另一製造商則為復星醫藥德國BioNtech/輝瑞，同樣訂購750萬劑。

比較兩款疫苗的資料，科興採用「滅活疫苗」，現時仍未完成第三期測試，暫未得出有效率數據；而由德國BioNtech/輝瑞研發的mRNA疫苗，供港貨源則由內地復星醫藥獲授權開發，於上月起於內地進行臨床測試。

新冠肺炎｜金域檢驗又出錯 531的士司機未獲登記資料須重新檢測

【19:27】運輸署公布，已經有約27,500位的士司機透過熱線預約的士司機強制檢測計劃，有超過11,000位司機已經完成檢測。以目前有4萬名的士司機計算，尚有12,500人未辦理。

署方昨晚（10日）收到承辦商通知，設於觀塘渡輪碼頭巴士總站的專屬檢測中心，在過去兩日（9日及10日上午），有個別職員未有在政府網頁（www.tgptest.gov.hk）為接受檢測的的士司機登記資料，以致樣本無法和司機的身份配對，531位的士司機因而無法通過電話短訊接收檢測結果。運輸署今日會以電話聯絡個別受影響的的士司機，優先安排他們於專屬檢測中心再次接受檢測。

負責檢測計劃的私營化驗所為金域檢驗（香港）有限公司，過去曾發生疑假陽性情況及錯誤通知陽性反應者為陰性。

新冠肺炎｜疫苗Q&A 有無得揀打邊種？ 海外打針可回港免檢疫？

【19:10】新冠肺炎疫情持續，世界各地對疫苗趨之若鶩，特首林鄭月娥今日（11日）公布，本港在採購疫苗上有「突破性」進展，港府已跟兩間藥廠達成採購協議，合共供應1,500萬劑疫苗，首批100萬劑最快明年初到港。



疫苗到港有望，但究竟港人最快何時可以接種？可否選擇心儀的疫苗注射？接種疫苗後是否可以自由出入境？疫苗Q&A為你解答。

新冠肺炎｜外國返港男子脫下檢疫手環判監緩刑 累計82人被定罪

【19:00】衞生署兩名男子違反14日強制檢疫規例被判監。截至今日，共有82人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多三個月或罰款15,000元不等。

首宗個案涉及一名52歲男子，他早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日。在檢疫令尚未屆滿前，他於3月24日離開其檢疫地點，今日於九龍城裁判法院被判處即時監禁14日。第二宗個案涉及一名62歲男子，在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於11月5日脫下其手環，今日於東區裁判法院被判處監禁兩星期，緩刑12個月。

【18:35】公務員事務局公布，政府僱員特別上班安排將會延長至本月23日，除了提供緊急和必須公共服務的人員外，其他政府僱員繼續留在家中工作。政府會密切監察疫情的發展，23日前再檢視情況。發言人表示，政府部門會繼續為市民提供緊急和必須公共服務，個別部門會就各項服務的最新安排，另行作出公布。

↓龍蟠苑龍珊閣多名居民確診↓

【17:50】醫院管理局表示，截至今日上午9時，過去24小時共有96名康復病人出院，至今共有5,996名確診或疑似病人康復出院。目前公立醫院已啟用671間負壓病房，合共1 217張負壓病床，現時共有1,148名確診病人分別於22間公立醫院及社區治療設施留醫，其中44人情況危殆，65人情況嚴重，其餘1,039人情況穩定。

【17:40】海洋公園表示，一名後勤（非動物部）工作人員今天確診，患者自12月8日起未有在園區執勤。園方稱，昨天獲悉該員工需要進行病毒檢測後即時於其工作地點、休息間及曾經用膳地點進行徹底的深層清潔及消毒工作，而屬於同一組別之員工亦已全面停工及前往進行病毒檢測。

新冠肺炎｜37宗源頭不明第四波新高 機場警區小型爆發百人需檢疫

【17:15】機場警區有多名警務人員確診，今日再增兩人初步確診，包括一名警犬隊的領犬員；張竹君表示，情況屬小型爆發，有近百人需要檢疫，其中領犬員與之前的個案無關，屬源頭不明個案。

【17:01】被問到大埔那打素醫院有醫生接觸過確診患者，何婉霞醫生回應稱，上周六（5日）一名醫生幫一名已麻醉的初步確診病人抽喉，有穿個人防疫裝備包括面罩、呼吸器、保護袍， 中間面罩有霧氣短暫除下，當時用有視像的儀器，是看屏幕非直對病人。該病人已麻醉不會噴口水 ，成個過程有匯報感染控制組，評估後感染風險低，無列密切接觸，安排檢測後呈陰性。

【16:55】今日新增37宗不明源頭個案，職業好多不同，有夜更的士司機車牌KD6733、比較多做清潔、也有保安、食肆樓面、沙田帝逸酒店執房員、文職，另很多都是無業人士如老人家、婦女。

今日初步陽性個案︰ 60多宗。

【16:43】張竹君表示，多個大廈有人確診，包括黃大仙龍蟠苑龍珊閣（3宗涉3單位）、大埔廣福邨廣智樓（ 5宗個案涉3單位）、觀塘寶達邨居民（達怡樓 7宗涉3單位）確診。

麗晶花園今日新增確診個案住在6座一個B單位，而非之前爆疫的D單位，暫無發現其橫向及豎向有爆發，其他座向亦無初陽個案。但張竹君預告，將安排住戶在下周六（19日）接受第二次檢測。

新冠肺炎｜麗晶花園6座B單位首現患者 廁所抽氣扇等驗出病毒

麗晶花園６座化驗22個環境樣本，8個樣本呈陽性，包括4個由單位取樣,CT值頗高，包括有抽氣扇所取樣本。

新冠肺炎｜增86宗個案 龍蟠苑、廣福邨、寶達邨各有一幢爆疫

張竹君醫生及何婉霞醫生交代今日疫情。（曾凱欣攝）

【16:35】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，今日新增86宗個案，81宗本地個案中，包括37宗無源頭個案創新高 ，另沙田一田百貨群組增至17人。今日確診個案編號： 由7293至 7378 ，年齡： 2歲至 89 歲 ； 38 男 ， 48女。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，截至今早9時，至今有 1148名確診病人分別在醫管局 22 間公立醫院及亞博留醫當中危殆 44 人，嚴重 65 人，穩定 1039 人。

截至今早9時，負壓病床數目是 1217張，使用率 76%，負壓病房數目是 671間，使用率81 %

瑪麗醫院一名59歲女病人，昨早因發燒頭痛去急症室，檢測陰性後轉去普通病房， 12月8日在普通科留深喉樣本，測試為陽性，之後轉入隔離再檢測，再呈陽性。6病人同病格列密切接觸，其中5人已隔離，全部檢測陰性。

新冠肺炎｜林鄭：與中國科興簽約 一百萬劑疫苗最快明年1月到港

36間指定檢疫酒店名單

新冠肺炎｜「廁所博士」視察麗晶花園 指有住戶改渠病毒易入屋

【15:45】香港房屋協會(房協)剛獲悉一名員工確診感染新型冠狀病毒。該名員工於北角雋悦內的護理安老院「雋康天地」任職助理廚師，日常工作不會與院友或公眾人士接觸，工作時亦需要佩戴口罩及遵守相關防疫措施。

該員工於昨日(10日)工作期間接獲衞生署衞生防護中心通知初步確診。房協已即時安排全面清潔和徹底消毒該員工的工作場所及有關的員工設施，並通知所有院友及家人。

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新冠肺炎．綜覽｜政府將訂購國產疫苗 林鄭：不要將疫苗政治化

【15:30】特首林鄭月娥稱，最快明年1月有疫苗抵港，已訂購3款疫苗，包括與內地公司Sinovac 科興控股（滅活疫苗）、輝瑞（港區授權「復星」分發， mRNA 核糖核酸疫苗）、阿斯利康藥廠（AstraZeneca ）與牛津合作研發（不可複製性病毒載體技術的疫苗）

公務員事務局局長聶德權稱，供中國以外地方抵港的人士，須入住指定檢疫酒店，由本月22日起供1.2萬房間，由四百至三千元一晚。

食物及衞生局局長陳肇始表示，限聚令及口罩令今天已定額款2000元，加至5000元，呼籲市民自律合作，政府會加強執法,。她又稱，現時目標清晰，未來二周盡量留家是非常關鍵，「希望過平靜冬至和聖誔，可能要捱一捱 兩周，如農曆新年前可壓下疫情，可以過一個好新年，今年冬至聖誕團聚，要減少聚餐派對，為自己家人為社區留家抗疫。

【13:55】機場警區警犬隊領犬員，機場警區累計5名警務人員染疫，警方表示高度關注事件。



繼早前四名駐守機場警區的警務人員初步確診2019冠狀病毒病後，另一名與他們沒有緊密接觸的人員亦初步確診。該名46歲男警員為警犬隊的領犬員，駐守機場警區。 他於12月9日接受檢測，當時身體並無感到不適。經測試後，於今日(11日) 得知新冠病毒病呈陽性反應。該名警務人員於過去14日沒有外遊記錄，與公眾接觸期間亦有配戴口罩 ，他最後一日上班日為12月10日。

【13:50】行政長官林鄭月娥今日下午3時將舉行記者會。

【13:26】政府資訊科技總監辦公室今日（11日）公布，感染風險流動應用程式「安心出行」的下載量至今超過36萬次，目前已有超過63,000個公私營場所參加計劃，當中私營場所大約50,000個。另外，「安心出行」已更新三種功能，用戶可選用自動「離開」功能、轉場時無須先按「離開」鍵；程式亦加入出行記錄，方便用戶查看所到之處 。

新冠肺炎｜「安心出行」下載量逾36萬 更新設自動「離開」功能

【13:00】亞皆老街學童牙科診所貼出公告指，有職員確診，今日（11日）關閉。

另外，公開大學財務及校園管理總監趙智偉表示，公開大學昨日(10日)接到衞生防護中心通知，一名女員工確診，目前已送院治療。確診女同事工作上不需要接觸學生，感染源頭仍在調查階段，最後上班日為12月9日，於同一辦公室同工的22名同事須接受檢測及留家工作，而公大會再就洗手間、茶水間等公開位置進行消毒。

【12:30】九龍灣麗晶花園6座爆疫，政府在屋苑設立流動採樣站，為須接受強制檢測的居民和工作人員提供檢測服務。今早檢測中心未開門，已有過百人排隊等候檢測，多名居民表示對所住大廈爆疫感到十分憂心，直批大廈喉管不時出現問題要維修，而不少居民亦曾改裝喉管。亦有居民表示，昨夜居民「一窩蜂」進行檢測，批評檢測中心安排混亂致大排長龍，今早特地提早排隊。

新冠肺炎｜麗晶居民排長龍做檢測 住戶：喉管經常漏水要維修

▼麗晶花園須強制檢測 袁國勇到場視察 部份居民要撤離▼

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新冠肺炎｜禮頓山檢測中心啟用 地盤工為拎證明：瀨咗嘢冇得返工

【11:56】新冠肺炎第四波疫情嚴峻，政府本周再增設5間社區檢測中心，當中位於灣仔禮頓山社區會堂的檢測中心於今日（11日）啟用。

有前來做檢測的市民表示，因從事地盤工作，需要有陰性證明才能開工。對於疫情，他直言「梗係擔心啦大佬，瀨咗嘢冇得返工，冇收入手停口停」。

新冠肺炎｜麗晶花園６座Ｄ室昨晚撤離 區議員指安排混亂

【11:27】消息透露，本港今日新增超過80宗新冠肺炎確診個案，回落至雙位數。

【10:00】旅遊界立法會議員姚思榮在港台節目《千禧年代》表示，指定檢疫酒店業界反應活躍，申請數字逾一萬間房目標。姚思榮透露，政府今日將公佈有關酒店名單，料於22日實施。據他了解，參與酒店有六成訂價介乎500元至1000元，最平為賓館收400元包三餐，最貴有五星級酒店收3,000元一晚。

新冠肺炎｜姚思榮︰料今公布檢疫酒店名單 逾半訂價500元至千元【09:45】呼吸系統專科醫生梁子超表示，麗晶花園8個單位中同一座向3個單位都確診已非巧合，如渠務控制系統靠U型但失修，當閂門開抽氣扇形成負壓，將空氣抽回室內，就會形成高風險傳播。他認為，如大廈裡有未能移除風險，就不適合禁足。

麗晶花園6座D室U型渠出事 梁子超︰有未能移除風險不適合禁足【08:55】警方表示，一名駐守機場警區的44歲男警長初步確診，指他昨晚(12月10日)隔離期間感到不適，即被安排送院作進一步檢查，經測試後於今日得知對2019冠狀病毒病初步呈陽性反應。



該名警務人員於過去14日沒有外遊記錄，與公眾接觸期間亦有配戴口罩，他最後一日上班日為12月7日。至今已有3名駐守機場警區的警務人員確診，與他們有緊密接觸的人員均獲安排家居隔離。

新冠肺炎｜「廁所博士」：全港95%樓宇單管式設計 如麗晶淘大

【08:45】香港廁所協會副主席熊志權指，全港有95%樓宇都同樣採用「單管式設計」喉管，建議市民多倒水到地台去水位，少開廁所窗戶。他又指，若有改過馬桶位置，就有機會影響反虹吸氣閥的功效，若廁所有臭味，就應找師傅檢查。

12月10日，麗晶花園有居民收拾細軟撤離。（羅君豪攝）

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▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼

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▼近14日確診者居所及行蹤▼

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【01:45】衞生防護中心更新確診者住宅名單，麗晶花園第6座再增一名確診者，為一名33歲男子；而傳統豪宅陽明山莊亦再增一名確診者，與早前確診的香港科技園公司董事局主席查毅超同住第10座，未知兩者有否關聯。

大埔廣福邨廣智樓再增兩個確診個案，分別為一名35歲男子及一名37歲女子（個案編號：7289及7290），根據衞生防護中心資料，計及最新確診個案，廣智樓共有5宗確診個案，最先確診的為一名26歲女子（個案編號：6690），為跳舞群組個案。

確診大廈｜廣福邨廣智樓累計5宗確診 陽明山莊再有人中招

▼10/12新冠肺炎確診者住所▼

【01:40】香港酒店工會周四（10日）表示，收到消息指，香格里拉酒店集團轄下四間酒店，包括港島香格里拉大酒店、九龍香格里拉大酒店、嘉里酒店及今旅酒店，將裁減約百人，遍布不同部門。酒店工會又指，嘉里酒店將會成為政府指定的隔離酒店。

嘉里酒店料成指定隔離酒店 香格里拉大裁員 集團：本月內會調整

香港香格里拉酒店發言人回應《香港01》時指，因疫情持續，促使集團進行架構重組，確認香港酒店團隊會於本月調整人員編制，惟未有透露受影響人數、涉事酒店。酒店工會又指，嘉里酒店將會成為政府指定的隔離酒店。發言人又指，港府將於稍後會公布細節，目前無任何詳情提供。

昨日總覽：

麗晶花園設計與淘大花園相似 喉管通往同一條污水渠

新冠肺炎｜麗晶花園設臨時檢測中心逾百人排隊 居民批資訊混亂

今增112宗確診 源頭不明34宗為近月第3高 張敬軒演唱會再添確診

新冠肺炎｜仁濟手術室護士、屯院文職染疫 醫管局稱無病人受影響

新冠肺炎｜麗晶6座再多一D室住戶初確 18座D及4座E須強檢

強制檢測｜張竹君指倘若同大廈有4宗不相識確診 或須發檢測令

麗晶中招單位糞渠曾改裝 D、E室廚廁相對 測量師：倡E室同撤離

新冠肺炎｜麗晶花園第6座爆疫仍毋須禁足 衞生署及專家拆解原因

教育局助理教育主任初步確診 曾巡查深水埗補習社須關閉

消息：有線主播親友確診須檢疫隔離 其他主播上鏡急戴口罩

新冠肺炎｜麗晶花園6座D室撤離 有居民一度拒離開須出動談判專家

政府料於12月22日推「指定隔離酒店」 專家斥太遲變「白做」

新冠肺炎｜騎師蘇銘倫檢疫期滿前須再接受病毒覆檢 無緣周日作賽

禁堂食｜有銅鑼灣麵店犯禁晚上七時仍有人堂食 「食街」人流大減