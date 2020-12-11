兩男毀港鐵站致需261萬維修　首被告突炒律師稱無服藥　案再押後

兩青年去年10月非法進入已關閉的港鐵將軍澳站，並打碎14道月台玻璃幕門，另外4道幕門則有明顯刮痕，維修費逾261萬。二人今日（11日）原本就入屋犯法罪進行判刑，其中一名被告的父親突然在庭上透露兒子有精神問題，並要按時服藥，而他事發前並沒有服藥，法官於是押後案件，為他索取兩份精神科報告，並將於本月24日判刑。

兩名被告：盧智聰（21歲，侍應）及林俊（24歲，無業）。控罪指兩人於去年10月8日非法入侵港鐵將軍澳站，意圖非法損壞該建築物及站內任何東西。

去年10月港鐵將軍澳站遭損毀的情況。(詳看下圖)

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首被告突解僱律師及要求押後

首被告今早開庭時，突然表示要解僱律師，自行處理案件，並稱會另聘正身處英國的大狀，要求押後案件，待大狀回港及申請法援。法官練錦鴻確認他維持認罪，並拒絕其押後申請。

不想被標籤未提精神問題

坐在公眾席的首被告父親及後突然表示，兒子其實有精神問題，並需要按時服藥，而他案發前卻沒有服藥，練官質疑為何不一早透露此情況，其父解釋，首被告不想被標籤，所以未有透露情況，但「依家無辦法喇」。練官決定先為首被告索取兩份精神科報告再作判刑。

兩被告曾鐵筆打碎玻璃幕門

案情指，去年10月8日凌晨，兩被告進入已封閉的港鐵將軍澳站。次被告走到月台，用鐵筆打碎兩邊玻璃幕門。之後，他們又把梯子扔到路軌。兩名被告最終被接報到場的警員拘捕。

維修費達261萬控方申請賠償令

兩名被告一共損壞和打碎14道月台玻璃幕門，另外4道幕門有明顯刮痕。港鐵需支付維修費逾261萬元，控方早前申請賠償令。

案件編號：DCCC 238/2020