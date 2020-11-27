兩男破壞港鐵站需261萬維修　稱為表達意見　官不明邏輯押後判

兩青年去年10月非法進入已關閉的港鐵將軍澳站，並打碎14道月台玻璃幕門，另外4道幕門則有明顯刮痕，港鐵因此需支付逾261萬元的維修費。兩人在站內時被接報到場的警員拘捕，被控以1項入屋犯法罪。兩被告今(27日)在區域法院認罪，法官指本案非一般入屋犯法案件，案情是類似暴動行為，又質疑被告破壞港鐵設施以表達訴求的邏輯為何，最終決定先為兩名被告索取報告，把判刑押後至12月11日。

兩名被告：盧智聰（21歲，侍應）及林俊（24歲，無業）。控罪指，兩人於去年10月8日非法入侵港鐵將軍澳站，意圖非法損壞該建築物及站內任何東西。

控方申請賠償令

控方申請頒發賠償令，又指非住宅類的入屋犯法案件，量刑起點為2年半。惟法官指，本案不是一般入屋犯法案件，案情是類似暴動的行為，因此不會以2年半為量刑起點。

談社會事件後決以破壞表達意見

首被告的代表律師求情指，首被告案發時20歲，和家人同住。而辯方呈上多封求情信，其雙親的信中透露，首被告自小希望成為消防員。

辯方又指，首被告當日約了次被告傾談，期間談及社會事件，次被告提議到港鐵將軍澳站以破壞方式，表達意見。法官質疑，破壞行為如何爭取訴求，並問：「邏輯係點？」

去年10月港鐵將軍澳站遭損毀的情況。(詳看下圖)

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指港鐵載防暴警故作針對行為

次被告的代表律師則指，次被告患有躁鬱症和焦慮症。辯方又指，被告的行為明顯屬破壞，又指在新聞等看到警員暴力對待被捕人士，情緒受波動才以身試法。律師又解釋，因港鐵接載防暴警員執勤，因此作出針對港鐵的行為。

打碎14道月台幕門

案情指，去年10月8日凌晨，兩被告進入已封閉的港鐵將軍澳站。次被告走到月台，用鐵筆打碎兩邊玻璃幕門。之後，他們又把梯子扔到路軌。兩名被告最終被接報到場的警員拘捕。

控方指，兩名被告的行為損壞和打碎了14道月台玻璃幕門，另外4道幕門有明顯刮痕。港鐵需支付維修費逾261萬元。

案件編號：DCCC 238/2020