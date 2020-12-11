屯赤隧道12月27日通車　料紓緩屯公一成車流　分兩成青嶼幹線車流

屯門至赤鱲角北面連接路（屯赤隧道公路）將於12月27日早上8時啟用通車，屆時來往新界西北至大嶼山的路線將更直接。政府今日﹙11日﹚安排傳媒到場視察。 屯赤隧道啟用後，將提供更直接路線來往新界西北與大嶼山，屯門南和機場之間行車時間可縮短20分鐘。另外，隨着屯赤隧道通車，政府亦於同日豁免青嶼幹線收費。

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運輸署預料，屯赤隧道公路啟用後有助分流交通，並減輕現有道路交通負荷，其中行經屯門公路往機場方向的車輛，會有約一成轉行屯赤隧道公路；青嶼幹線亦會分流兩成車流。另外，該署預料，繁忙時段每小時的車流量，為2,200小汽車單位，即是相等於2,200輛私家車流。

屯門至赤鱲角連接路全長約9公里，連接屯門南和北大嶼山，以港珠澳大橋香港口岸為界，分為南面連接路和北面連接路。南面路段在2018年10月24日通車，以配合港珠澳大橋啟用。

將於12月27日通車的北面連接路，亦即屯赤隧道公路，全長5.5公里，包括一條長約5公里的雙線雙程海底行車隧道﹙屯門-赤纖角隧道﹚，連接港珠澳大橋香港口岸，至屯門南的望後石，再經一條長約2公里的高架道路，以及一段行車隧道，接駁至屯門區內道路網。

政府預料，屯赤隧道公路有助分流來往大嶼山的交通，並減輕北大嶼山公路、青嶼幹線及屯門公路的交通負荷。