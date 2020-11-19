屯赤隧道通車、青嶼同步免費　林鄭：部分建制派議員「成功爭取」

《施政報告》將於下周三（25日）發表。特首林鄭月娥今日（19日）在Facebook撰文指，每年公布《施政報告》前幾日，都會有不少關於報告內容的揣測性報道，今年亦不例外，但自言更關心的是往年報告內容的落實情况。 政府昨日宣布，屯門至赤鱲角連接路將於12月27日通車，並會豁免新隧道及青嶼幹線的收費。林鄭表示，對於駕車出入大嶼山的居民和往返機場的駕駛者都是喜訊，強調是自己在《2019施政報告》提出的措施，亦是部分建制派立法會議員「成功爭取」的項目。

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屯赤公路開通為「港車北上」提供條件

林鄭指，屯赤連接路除了可為屯門及元朗居民提供更直接的路線往來新界西北與大嶼山，例如日後往返屯門南和機場可節省約20分鐘行車時間，更是一條有利於香港發展的策略性公路，有助分流交通，紓緩屯門公路一帶道路的擠塞；青嶼幹線若發生意外，亦不會把機場與外面隔絶。

她又提到，連接路開通為「港車北上」的安排提供條件，香港的私家車可以免申請兩地車牌下，經港珠澳大橋前往粵西，對希望到廣東省生活、工作及自駕旅遊的市民都是喜訊。林鄭指，政府長遠而言，正積極在大嶼山北發展「機場城市」，將提供大量就業機會；連接路亦可便利新界西北的居民未來到「機場城市」上班。

林鄭強調，運輸基建對經濟發展、開拓土地及市民出行都很重要，很難單以經濟效益或投資回報來衡量，政府會繼續推進有利香港發展的運輸政策和基建項目。