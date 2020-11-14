屯赤隧道連接路命名爭議落幕　區議會「榮」、「光」方案落空

連接屯門至港珠澳大橋香港口岸人工島的屯赤連接路北段，預料最快今年底通車。屯門區議會一個委員會，今年9月曾通過動議，建議將屯赤隧道北面入口，附近兩條連接路取名「榮」、「光」，分別命名作「浩榮街」、「浩光街」，而隧道則倡命名為「屯赤隧道公路」。 不過3項命名建議均未獲接納，地政總署上周五（6日）已刊憲，為3條新路命名「一錘定音」，決定維持當局「原判」。根據地政總署正式刊憲資料，屯赤隧道已命名為「屯門赤鱲角隧道公路」；而兩條接駁的新路則分別名為「浩和街」及「浩逸街」。

▼屯赤隧道公路今年施工狀況▼

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地政總署於今年11月6日刊憲，將全長8.1公里的屯赤連接路北段命名為「屯門赤鱲角隧道公路」。根據公告中指，該路段以其與龍富路的交界處為起點，至其與赤臘角路及順朗路的交界處為終點，當中包括高架橋及一段長約4公里的海底隧道。

另外，公告中又指，全程約長1公里、從一段盡頭路連接屯門赤鱲角隧道公路及浩逸街的道路命名為「浩和街」；而從浩洋街通往浩和街的540米道路，則命名為「浩逸街」。

地政總署正式刊憲，將屯赤連接路北段命名為「屯門赤鱲角隧道公路」。（政府公告截圖）

翻查資料，於今年9月屯門區議會財務、行政及宣傳委員會，曾討論相關路段的命名。當時地政總署已提出相關建議名稱，不過遭多名與會的區議員，質疑當局建議的新路名不具意義。最後委員會更通過動議，倡3段道路分別命名為「屯赤隧道公路」、「浩光街」及「浩榮街」；不過有建制派議員則批評，區會的建議名稱過於政治化。

在政府憲報公告中，地政總署最終維持「原判」，落實採用其建議的名稱，即區議會通過的「榮」、「光」方案不獲接納。

地政總署屯門測量處早前向屯門區議會提交命名諮詢文件，建議連接路命名為屯門赤鱲角隧道公路。（資料圖片）

屯門區議員何國豪表示，政府向區會諮詢欠誠意，「純粹當過場咁問下區議會，做場戲」。他直言，已預計政府不會採納區議會意見，對其決定不感奇怪，惟斥政府「擺上區議會，但又唔聽意見，咁不如唔好問」。何又形容政府「扮想聽意見」，做法「核突」。

何國豪解釋，區議會當時認為政府所提的名稱「浩和街」及「浩逸街」沒有特別意義和理念，故希望給予一個具時代特色、又悅耳的名稱予新路段。