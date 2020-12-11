警員襲老翁案｜求情稱見同僚受襲反應過敏　認案件嚴重過「七警」

酒醉六旬翁襲警後遭警員在病房內扯腳毛及警棍襲下體等方式虐待，3警涉公職人員行為失當罪，今(11日)在區域法院求情，其中兩名主要施襲警稱，其中一警曾遭事主踢至出血，上司卻決定不作起訴，他心感委屈下犯案，他的同僚兼好友見狀亦受到刺激，一時反應過度而加入施襲。他們連同未有制止二人的偵緝警員，均趁機有向事主致歉，律師亦承認本案比「七警案」嚴重。法官把案押後至下周五判刑，並發現其中一被告呈上的多封求情信均為範本信，建議若如此不如用聯署方式。

三名被告依次為：軍裝警員歐國偉（25歲）、前軍裝警鄧文謙（24歲）和前探員林易昇（30歲）。其中歐、鄧二人承認公職人員行為失當罪，林則否認控罪受審，但遭法官裁定他目擊另外兩被告襲擊事主而不制止，未有履行其警務職責，不顧事主離開病房，屬可招致罪責的失當行為，裁定他罪成。

首被告求情稱將失去喜愛的工作

首被告的代表律師求情指，他雖然加入警隊時間不長，但曾受到上級讚賞。他現已對事件感到後悔，雖然知道即將面臨長時間監禁，而且將會遭警隊辭退，失去這份他喜愛的工作及相關福利，但他沒有放棄自己，事後修讀兩個課程進修。

遭事主踢至出血上級拒起訴

律師也承認本案比「七警案」更為嚴重，他對事主表達深切歉意，望法庭考慮這是一次性事件，予以輕判，令他可重過新生及繼續貢獻社會。律師又透露，首被告告知上級遭事主踢至流血，但上級卻拒就此起訴事主，首被告感到委屈才犯案。

次被告見首被告遇襲反應過敏

次被告的代表律師則指，首、次被告關係良好，不時會一起跑步及飲酒，次被告在2018年時曾接報在上水站處理一宗上吊自殺的案件，該案死者正是首被告的祖父，次被告當時幫忙鬆綁首被告祖父的屍體，二人因為此事關係更緊密。因此，事發時次被告見到首被告遭襲擊，所以受到刺激犯案，次被告當時反應過敏。

案發經過。(詳看下圖)

+ 7 + 7 + 7

官質疑好同事理應制止

不過，法官陳仲衡質疑，次被告作為首被告的好同事，不是應該制止他嗎？律師則表示，次被告對於自己的反應致歉，並感到後悔。另外，律師透露，次被告事後被「起底」，其個人資料被公開並受到滋擾，包括收到滋擾電話、遭不明人士按門鈴。律師指，次被告因事件事業盡毀，但他仍在保釋期間報讀課程，望服刑完畢後，仍可用之社會。

建議範本求情信不如聯署

陳官又質疑，次被告呈上的多封求情信，似乎是使用同一範本，質疑為何不只寫一封求情信，並讓其他人聯署，律師則解釋自己是受指示所限。

第三被告也透過律師向事主道歉，雖然他不認罪並進行審訊，但他承認所有控方案情，未有浪費法庭時間。

案件編號：DCCC 20/2020