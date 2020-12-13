新聞加零一｜咀對咀可播毒　CPR剔除人工呼吸　疫下點救人？

疫情下，人與人接觸都小心翼翼、保持社交距離。有人發現聖約翰救護機構更新了急救指引，在心肺復甦程序（CPR）增設了「防感染版本」，最大不同就是免除了人工呼吸的步驟，只留下心外壓部分成為「Hands-Only CPR」。惟此方法惹來爭議，質疑成效。聖約翰救護機構救傷會訓練經理鄭錦華認為，急救首要目是「除了保護傷者還要保護自己」，而只做心外壓總比什麼都不做好。那麼防感染版本CPR應如何做？立即去片！

鄭錦華指出，施行心肺復甦程序最理想是急救員有戴上眼罩、面罩、N95口罩及保護衣，不過市民一般在街上，未必隨身帶着全套保護裝備，故機構不主張在意外現場做人工呼吸。

Hands-Only CPR步驟續格睇：

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鄭錦華指，當人昏迷後根本無從得知他是否患病，如果他呼出帶有病菌的空氣，不單急救員有危險，甚至在現場「八卦」的圍觀者都有機會中招。他舉例，早前養和醫院一名醫護人員，為77歲長期住院女病人戴上氧氣罩急救，該病人離世後確診，當時沒有戴N95口罩的護士，其後亦確診。

不做人工呼吸，只靠心外壓並非新急救手法，美國心臟協會2005年早有指引，提出當傷者嘔吐、口鼻有傷或有毒物在口，就不能做口對口人工呼吸，可以只為其施行心臟外壓法。

急救首要目的， 除了保護傷者還要保護自己。 鄭錦華

不過有人擔心，沒有人工呼吸，心肺復甦法就會無效，鄭錦華剛反駁，一個人即使昏迷，剛剛停止呼吸及心跳，血內含氧量濃度仍相當高，「原則上單靠心臟外壓法維持血液循環，都要一段時間，才可用光血液中剩餘的氧氣，故頭四至七分鐘，只做心外壓的話，相信問題不會太差，反而什麼都不做的話，每過一分鐘的生存機率會下降7%至10%，所以盡可能應盡快施救」。

當人昏迷後根本無從得知他是否患病，如果他呼一口氣出來帶有病菌，不單急救員有危險，甚至在現場「八卦」的圍觀者都有機會中招。(洪業銘攝)

而戴口罩後，會否難以看見患者回復呼吸或嘔吐？鄭錦華指一般急救員做心外壓時，都要一直看着患者面部反應，如患者面色由灰白變回紅潤或較正常的膚色，或眼皮有跳動，甚至嘔吐或有其他動作，就可以暫停心外壓。但他又提醒，如有嘔吐情況就要十分小心，「因為嘔吐物都有相當高濃度病毒，一定要叫人不要圍觀」。