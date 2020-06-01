新聞加零一｜名牌袋保養　疫情下皮革最忌掂到「ＸＸ」

新冠肺炎席捲全球，各國經濟受挫。法國經典奢侈品品牌Chanel近日疫市加價，加幅最誇張達20%，不少人趁加價前夕「掃貨」。數萬元一個名貴皮革手袋，有人會帶出街使用，亦有人會購入當作投資，但不論目的為何，對待皮革手袋總是要加倍小心，細心打理皮革，可以令手袋的外觀和價值都保持在最佳狀態。不過香港天氣潮濕，大概不少人在保養皮具時，最擔心皮具會發霉，究竟「回南天」應該如何打理妳的手袋呢？

「回南天」易發霉？二手袋達人：喺咩國家都會發霉

早前網上流傳一系列圖片，馬來西亞一家購物中心停業兩個月後重開，中心內的皮革產品均出現發霉的情況，畫面相當嚇人。相信在香港潮濕的天氣，特別是三、四月「回南天」，大家都會擔心心愛的皮革手袋出現這種情況。

名牌手袋店主兼二手袋達人Crystie提醒，皮革本來就需要額外保護，否則不論在香港還是較乾燥的歐美地區，一樣會長出霉菌。她指保養最重要是清潔及防水，羊皮之類的動物皮革不可用酒精清潔，因為酒精會令塗層磨損，使皮革掉色、變色，亦會減低塗層保護力，更易弄污。

清潔動物皮革應選用不含酒精的清潔劑，例如市面上一些泡沫狀的離子清潔劑，使用時直接擠在乾身白毛巾上，在袋的表面打圈，之後風化便可。清潔帆布質地手袋，可使用含微量酒精、清潔力更強的清潔劑，假如是較簇新的動物皮袋，塗層仍然很強壯，而污漬明顯的話，都可斟酌使用含微量酒精的清潔劑。

疫症期間要消毒衣物 手袋又如何？

疫症期間，消毒是港人的新習慣，外出之後都會將身上衣物消毒一番。不過Crystie強調，動物皮革不可用酒精清潔，避免皮革掉色、變色，她建議用清潔劑清潔手袋後，消毒用來清潔手袋的毛巾。

Crystie亦有一個溫馨提示，大家在使用酒精搓手液後，雙手仍未乾透時，切勿急於拿起手袋，因為酒精搓手液一般含有70%以上酒精，強度足以破壞皮革塗層甚至塗層下的顏色。

皮革清潔劑五花八門，可配合不同皮革使用。（林頌華攝）

除了濕氣會影響皮革的狀態，乾燥的氣候一樣會。Crystie指皮邊油較厚的手袋，在乾燥的天氣會出現破裂，可以用皮膏滋潤，甚至打磨原有的皮邊油，重新上油。不過這種情況在長期乾燥的地區較常發生，香港比較罕見。

防霉防污 防水最重要

很多時皮革手袋的耗損都是遇水造成，包括潮濕時的霉菌，以及直接接觸到水時產生的水泡。Crystie一再強調，完成清潔再風乾後，最重要做足防水措施，除了預防手袋表面接觸到水份，之後清潔亦會更容易。真皮可以用皮膏，滋潤皮革同時防水，帆布質地可以用防水噴霧保護。除此之外，手袋內亦要以一樣方法，定期清潔，才可全方位保養手袋。

並非人人家中都有大型飾櫃存放手袋，收起手袋時緊記要放進防塵袋，再放紙盒內。（林頌華攝）

難道只放在家中收藏，不拿出來使用就不怕遇到水份？非也。Crystie提醒，包裹手袋的防塵袋亦需定期清潔，才可更有效率隔絕塵蟎。防塵袋一年至少洗兩次，要充分晾乾才可使用，將手袋存放在袋內，這樣保存手袋就不怕發霉。另外，並非人人家中都有大型飾櫃存放手袋，Crystie稱收起手袋時除了緊記放進防塵袋外，最好在手袋內塞滿雪梨紙，之後再放回紙盒內，以防手袋變型。

使用得宜可保值

經營名牌手袋店五年的Crystie解釋，經典款式手袋的回收價比較穩定，季節性款式則比較著重手袋的新舊、使用度等等，假如有整套包裝，包括紙牌、紙盒和紙袋等包裝，回收價則較高。

Crystie解釋假如二手名牌有整套包裝，包括紙牌、紙盒和紙袋等包裝，回收價則較高。（林頌華攝）

Crystie稱回收二手袋時，除了檢查手袋表面，亦會留意五金扣、鏈和底部四角等等，用家可以多留意五金配件的狀態，若出現刮花或污漬，可嘗試用抹銀布擦拭，出外時也要多留意，避免將手袋放置於地上。她直言買家都理解二手手袋有一定的耗損，例如較常貼在身體的一面，掉色情況會較明顯，一旦是理應不會掉色或受損的位置有「傷痕」，價格自然會減低。