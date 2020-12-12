陳浩天涉拍打警員頭盔　官指未確定陳為犯事者　裁襲警等罪不成立

前香港民族黨召集人陳浩天被指去年7月「光復上水」遊行完結後，涉參與非法集結，並疑拍打便裝警員的頭盔一下，被控非法集結及襲警兩罪，早前受審。裁判官王詩麗今（12日）於西九龍法院裁決，指不能確定犯案人是被告，裁定陳兩罪均不成立。

被告陳浩天（30歲）被控去年7月13日在上水新運路及智昌路交界，連同身份不詳的人非法集結，及襲擊警署警長陳國深。

陳浩天裁決日遇上黎智英亦在同一法庭提堂。(詳看下圖)

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警署警長陳國深早前供稱，當日下午5時許，因應上水廣場附近有人叫囂， 收到要佩戴防暴裝備的指示，遂前往上水中心停車場會合同事接收裝備。隨後同僚截查兩名少年，兩人被放行後，圍觀者仍不散去。由於現場的人不斷叫囂，陳擔心會受襲，決定向上水站方向離去。惟撒退期間，陳感到有人拍打頭盔，導致「頭盔少少移位，甩一甩咁」。

陳迅即轉身，目睹一名膚色白晢的男子縮手至腰間，該男戴深色粗框眼鏡及黑色口罩，身穿黑色上衣及綠色褲。由於圍觀者打開雨傘，該男數秒內「就係遮陣中消失咗」。陳其後與同袍走上地勢較高的花槽，以便防衞，但仍被襲擊。

錄影顯示，警員撤退時被大批群眾尾隨，當中包括陳浩天。陳曾向前伸手，但鏡頭未有拍攝到他伸手到何處。

陳浩天涉襲警案發經過。(詳看下圖)

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控方欠證據指犯案人是被告

裁判官分析指，控方欠缺證據直接指出犯案人便是被告。專家證人明言他不是辨認樣貌的專家，他以相片作對比，稱兩者右耳珠相若位置有一深色點，但沒有就其餘外露部分指出任何相同特徵。再者，專家只是指出案發錄影的片中人與被告衣飾相似。而事實上，片中人的眼鏡、肩袋和波鞋款式普通，並無特別的特徵。法庭認為，若以此斷定犯人即被告，是整不穩當的做法。

裁判官續道，控方指稱的犯案片段時間短，就算拍到犯人的正面，其面形、鼻子、嘴巴、下顎也被口罩遮蔽，法庭無法單憑相中人露出的眼眉辨認容貌。本案缺乏清晰拍到犯案者全貌的影像，以讓法庭對比。

無法證明使用八達通者是被告

另外，警方事後拘捕被告時檢取了一張八達通卡。根據記錄，當日下午有人使用該卡進入大圍站，之後於上水站出閘。裁判官稱，無證據指當日使用該卡的人就是被告，而即使被告是持卡者，也不代表他在案發現場出現及犯案。

她引述警員證供，指警員在5時15分已遭包圍，但該八達通卡在上水的出閘時間為5時32分，如果被告當刻迅速加入人群施襲，時間上亦有點緊逼。由於法庭未能確認身份，遂裁定兩罪不成立。

案件編號：WKCC1750/2020