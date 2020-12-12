新冠肺炎｜政府抗疫慢半拍？聶德權：疫情考韌力　認有時跟不貼

第四波新冠肺炎在港繼續爆發，對於有市民批評政府抗疫「慢半拍」，公務員事務局局長聶德權今天（12日）在電台節目表示，疫情持續時間長，考驗政府人員韌力，同事偶爾或「可能無跟咁貼」，因此有點滯後，但他強調公共衛生措施雖然愈早做愈好，但亦會為社會帶來影響，因此需按風險評估去推出相應的措施。 被問到會否再次推出全民檢測時，他稱現時政府將檢測資源集中於風險較高的人士，找出確診者的機率較高，如果推行普及的社區檢測，部分人風險不高，陽性比率也相對較低。

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同事偶爾或「可能無跟咁貼」

聶德權在商台節目《政經星期六》表示，新冠肺炎疫情相對沙士、豬流感為長，考驗政府人員、市民的韌力，他認為公共衛生措施雖然愈早做愈好，但亦會為社會帶來影響，因此需取得平衡，按風險評估去推出相應的措施。他又承認，同事偶爾或「可能無跟咁貼」，因此有點滯後。但他認為，第四波確診數字高，除了因為疫情嚴重外，也因現時檢測安排更為方便市民，透過檢測找到更多個案。

被問到會否再推行全民檢測時，他稱現時政府將檢測資源集中於風險較高的人士，找出確診者的機率較高，如果推行普及的社區檢測，部分人風險不高，陽性比率也相對較低。

聶德權表示，新冠肺炎疫情相對沙士、豬流感為長，考驗政府人員、市民的韌力。（資料圖片／鄭子峰攝）

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